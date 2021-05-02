有人認為中國國民黨內有「理念派」與「選舉派」之爭，我認為這個分類有誤。身為國民黨員，大家都想要勝選，每個人都是廣義的選舉派，差別在於，有些人希望以理念引領民意的方式來勝選，有人則是以媚俗討好民意的方式求勝選。所以沒有選舉派跟理念派的衝突，只有媚俗派與理念派的差別。

我日前受邀到台中市出席中華民國鄉鎮市長促進會會員大會致詞，在接受記者與出席者提問時表示，中國國民黨內無論主張有何不同，大家都希望選舉能夠獲勝，這是第一要件。只是當中有兩種途徑，一種是所謂的媚俗派，也就是社會的主流聲音在哪邊，就主張要跟著走，因為他們認為這樣才能夠贏得選舉，所以就把媚俗當成是必要的手段。

媚俗派認為，國民黨應該「向當下主流民意靠攏，能模糊就模糊，風向不對就不堅持，民調不好就快妥協」，這種彈性做法才能贏得選舉。而理念派認為，應該「堅持理念引導民意，該堅持就堅持，不該模糊就不模糊，不該妥協就不妥協」，這樣才能得到尊敬，也才能贏得選舉。

理念派認為，以理念引領，主張唯有把國民黨既有的路線清晰化，無所畏懼的把立場、政治路線嶄露踏穩，才有辦法從根本上取得人民的支持，進而達到勝選目標，而這樣的勝選才是全民的勝利。

兩者的勝選目標相同，但手段不同。我無法認同的，就是媚俗的做法。想贏得選舉並沒有錯，可是受制於社會當前所謂的主流意見，其實都是民進黨這幾年來操弄錯誤史觀，以及一些模糊政策所造成的結果，包括兩岸、憲政、歷史文化、身分認同、能源、軍公教退休金等重大問題等。

現在的中國國民黨在很多的政策上，都是拿香跟著民進黨拜！現在台灣所謂民意調查所反映的主流民意，其實只是老百姓在民進黨的操作之下，所形成的趨勢，這個趨勢其實是非常脆弱的，因為民進黨很多的主張跟事實都有脫節，這些主張是建立在謊言跟欺騙之上，以及獨占媒體所造成的。

就舉兩岸關係為例來說，民進黨的主張就是去中國化，要台獨，國民黨如果到後來連「我是台灣人也是中國人」都不敢明講，兩岸的九二共識也開始模糊了，請問一下，國民黨不敢主張有別於民進黨的路線，然後又跟著民進黨路線走，國民黨還能選得贏民進黨嗎？

我認為，中國國民黨必須要有理念，有目標，有做法，對的就要堅持。我們當然也想勝選，只是我們勝選的途徑不倡議媚俗，反而必須在理念上、在路線上的主張更為清晰，維有比較清晰的理念，凸顯出民進黨謬誤的理念，才可以讓老百姓之間恍然大悟，轉念去支持國民黨，而這樣支持者才是穩固的，才是忠誠度高的。

然而，國民黨現在除了喪失既有路線、泛民進黨化外，還有另一種天真的想法，就是把勝選利基建立在民進黨的錯誤上，只要民進黨犯錯誤，就有機會爭取選民的支援。可是民進黨也是一個調整非常快速的政黨，綠營其實很容易修正自己的錯誤，比如在台鐵太魯閣列車出軌事故後，懲治一下「交通部部長」，換一個人上台後，究責的聲音就壓下來了，加上大眾是健忘的，轉眼間，民進黨又可以脫胎換骨。

所以中國國民黨不能老是寄望在跟隨民進黨，或是期盼民進黨犯錯，以從中爭取勝選。我認為，國民黨應該要有一個非常明確的理念跟路線，讓台灣百姓可以了解、認同、支持，現在根本看不到，國民黨已喪失了原本的靈魂。這也是促使我出面爭取黨主席選舉勝選，以取得國民黨這個平台，調整全黨勝選思維的主要原因之一。

（作者為孫文學校總校長）

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