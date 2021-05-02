美國拜登總统就職百日之際，《經濟學人》直指台海是當前世界最危險的地區，也是美中兩大强權必須謹慎面對的重大衝突。面對這種急遽升高的國家風險，台灣可以如何轉危為安？曾經開創兩岸近十年和平歲月的「模糊」依舊是最佳的解方。

2015年，兩岸領導人在新加坡的「馬習會」曾被國際媒體推崇為「模糊的經典」（Masterpiece of ambiguity），因為，兩岸政權默認分治但不分裂的事實，也對「一中內涵」相互給予各表的空間。這樣的「創造性的模糊」開創了兩岸分離六十年來最高領導人的會面。

為何模糊依舊是紓解兩岸緊張對峙的最佳解方？主要是，美國拜登總统就職百日在國會發表的首場演說，固然強調美國正與中國競爭的情勢不變，也重申美國政府不會放棄對人權、自由和盟友的承諾，但對台海兩岸顯然無意放棄「戰略模糊」的基調，轉為改採「戰略清晰」策略。蔡英文總統近日針對台海情勢說的「不會因壓力而屈服，不會因支持而躁進」算是對美國戰略模糊的理性回應。

國際政治的現實是強權各為其國家利益。4月17日，「美日聯合領導人聲明」再次印證此一本質。它固然強調台灣海峽和平與穩定的重要性，但字裡行間不難顯見台海情勢不只是兩岸關係，更是美日共同關切的核心利益。而兩岸衝突只會讓大陸、台灣共同變成外人興風作浪的棋子。

模糊的相容不是非黑即白，而是有想像空間的灰色。日本防衛省2019年《防衛白皮書》對「灰色地帶事態」的定義是「完全不屬於和平時期，亦不屬於戰爭衝突狀態」。台海兩岸長期介於武力衝突或和平狀態之間。台灣不能主動挑起戰爭的事端，大陸也不能輕易啟動攻擊的紅線。

兩岸為何最近演變成戰爭可能一觸即發？因為現在模糊的面子可能喪失，未來的裡子又不可期盼，一旦擔憂自己變成棋子的悲觀情緒上升，而握有籌碼的自信心理又突然下降，促發領導人發動戰爭的機率就會大增。中共政權對於台海情勢正陷入這種衝動的情結。

根據認知心理和行為經濟學理論，模糊固然有體諒、包容的優點，但人類也對於模糊有天生的難忍度。從人心由風險到確定的實驗過程，模糊規避是一種非常穩定的心理現象。特別是一旦和損失厭惡掛勾，人心因為厭惡立即的損失，所以經常會做出錯誤的決策。馬英九時代的「創造性的模糊」是有未來一中的希望為前提，蔡政府最近提出的「建設性的模糊」，不能只有口頭的善意，還必須努力替模糊找到兩岸不滿意但可接受的空間，不然建設性的模糊也只是空洞的政治術語。

英國小說家狄更斯在《雙城記》上令人耳熟能詳的兩句話是，這是黑暗的時代，也是光明的時代；但是，對兩岸領導人和政治人物最受用的是緊接著的兩句話：這是智慧的時代，也是愚蠢的時代。智慧和愚蠢跟黑暗和光明一樣，差別只在一念之間，人類的幸福卻有天差地別。模糊的智慧就看兩岸領導人有沒有了！

（作者為國家公益發展協進會理事長）

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