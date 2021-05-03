編者按：「鉤心鬥角」一詞最早原本用來形容建築？為什麼中國古建築不論大小都以「間」為單位？藻井和斗拱確實很美觀，但有實際功能嗎？為什麼古代的城牆多半是方形？塔林和塔群完全是兩回事？ 對中國古建築有滿肚子疑問嗎？《圖說中國古建築》一書，由長期擔任建築大師梁思成助手的作者張馭寰所著，以五十年專業研究功力，化繁為簡，提綱挈領講述一百個最常見的中國古建築疑問。 簡短扼要的文字佐以各類插圖，從中國古建築分類講到建築工法，從各地傳統民居講到牌坊與會館，不僅說明如何分辨各朝代的建築特色，也解釋了古建築如何解決採光和通風的問題，是「從零開始」了解中國古建築的最佳入門！

中國是一個具有悠久歷史的國家，各個歷史時期建造了許許多多、各種各樣、不同用途的房屋。按照梁思成先生的劃分，一九一二年以前的建築都稱為古代建築，這些建築雖然各有特色，但講到中國古建築的特徵，只能概括地講。

中國古建築有哪些特徵？

第一，中國古建築不論大小，均以「間」為單位。

「間」是祖先定下的房屋尺度，世代傳承，住起來也方便。年代一久，人們要蓋房子，就以「間」為標準。有需要，從三間改五間、五間改七間，廂房各五間，後院再建一個院子又有十七間，三個院子就有六十多間房，怎樣住也住不完。浙江東陽縣城有戶盧姓人家，前後共有五個院子，兩邊又各有五個院子，總房間數高達兩百間，形成了一大片的大型住宅。「間」既靈活又方便，可多可少，再大都沒問題，主要就看家裡有沒有錢。

自古以來直到今天，我們都用「間」當作蓋房子的基本布局標準。建築不論大小，不論是分期或一次蓋完，統統都用「間」當標準。我們習慣說：「你家有幾間房？」、「他家有幾個房間？」可見「間」在中國人生活中的重要性。

古代房屋以木結構為主，蓋房子時以木材當作建築材料。一棵樹通常高約七、八公尺，如果用其二分之一為橫梁，就是三．五到四公尺左右。房間的開間（寬度）定為四公尺上下，縱深定在六到七公尺，用一棵大樹就能解決。換言之，寬度與長度是根據大樹成材尺寸確定下來的，時間一久就成了人們習慣的尺度。於是，一間房就成為四公尺×七公尺的矩形，這樣是一「間」，並被當作計算單位。「間」不論多寡，一定是奇數，這是中國人的習慣，因為凡是奇數，中心就有一間可做為主體。一般百姓蓋房多以三間為主，有錢的蓋五間或更多。

第二，多數建築是由許多房屋組合而成。

四合院就是用「間」組合起來的，每面三間，四面共計十二間。一個院子不夠住，可蓋第二個院子或第三個院子，隨時可以就地擴大房屋。我在甘肅河西考察時看見，窮苦人家只有半間屋，有錢的大宅則有百間房，說明了房屋間數的靈活性。西方的大型建築多半是單一一棟建築，互相之間並沒有什麼有機聯繫。中國的大型建築則大多是以群組方式出現，每一棟房屋之間都有聯繫。無論是廟宇、皇宮還是佛寺，都由許多房屋組合而成。

第三，建築本身具有封閉性。

中國古代生活以家族為中心，因此在建築上也反映出家庭觀念。每個人都固守其家。家家戶戶為了安全，都把自家房屋用高牆包圍起來。

第四，布局橫向延展。

中國建築過去均以平房為主，少見高樓。平房互相連接，橫向發展，與西方近現代高樓大廈林立的布局迥然不同。

第五，禮制貫穿於建築當中。

中國是古禮之邦，建築同樣需要符合禮制的規定。自西周起，興建房屋就有相應的約束，而且是中國古代社會重要的典章制度之一，展現了嚴格的封建制度。《周禮》和《禮記》針對建築的規模和形制，依爵位之不同，各有嚴格的規定。不論是單一建築或大型建築，乃至都市規劃，都有一條貫穿的中軸線。中軸線左右的建築對稱，左祖右社、前朝後寢，即前部為大朝（辦公之處），後部為居住要地。如果是都市規劃，主要建築會安排在軸線上。這套建築規定時間久了變成習慣，也成為後人必然遵守的禮制之一。

第六，房屋建築以木結構為主。

中國人蓋房子向來以木材做為主要建築材料。客觀來說，當時樹木成林，原始森林很多，木材又給人一種柔和溫暖的感覺，加工操作也容易，人們自然大量使用木材建造房屋。延續至今，已有七千年歷史。

第七，在重點部位進行裝飾。

建築不單是工程技術，也是藝術。中國古建築的藝術性相當豐富，每每在建築的重點部位以雕刻、彩畫、壁畫、色彩等各種手法加以裝飾。以佛殿為例，柱壁石、屋簷、斗拱、瓦當、正脊、門窗等處都相當精緻；梁架的斗拱、梁頭瓜柱上都有雕刻，發揮著畫龍點睛的作用。

第八，防禦性強。

中國古代的城池、宮廷、廟宇、佛寺、陵墓、書院、會館等各種類型的建築，每一種都展現了防禦性。民居亦然。每一戶大宅都築高牆、修炮臺、設望樓、安設水井、開設後門，一連串設計都具有極強的防禦性。

（待續）