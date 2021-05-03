有次在緬甸仰光訪問一家盲人孤兒院，孤兒都是盲人。想到盲人已十分悲慘，又是孤兒，雙重痛苦集中一人身上，老天爺呀！為甚麼這樣呢？

其中一位孤兒約十歲，我問他心中最希望的是甚麼？他說他希望見到母親，雖然看不見母親，只要能抱抱母親就心滿意足了，但是院方告訴我他母親已去世多年了。

沒媽的孩子最苦惱

「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶，投進媽媽的懷抱，幸福享不了！

沒有媽媽最苦惱，沒媽的孩子像根草，離開媽媽的懷抱，幸福那裡找？

世上只有媽媽好，有媽的孩子不知道，要是他知道，夢裡也會笑！」

這首大家耳熟能詳的兒歌，喜歡唱的人很多，在網上四年內點唱的有814萬人次，連我這個80歲老翁，也能唱個八、九成。

沒有母親的孤兒是世界上最悲哀的人，正如這首兒歌中說：「沒有媽媽最苦惱，沒媽的孩子像根草，離開媽媽的懷抱，幸福那裡找？」印度諺語說：「世界上許多東西都是假的，空的。唯有母愛才是真的永恆的，不滅的。」孤兒們少了母親，當是世界最苦難的人了。

農民的銀行

我們家從前也是很窮很窮，母親為了這個家，尤其是我們三個孩子，什麼苦都吃過。那時沒有健保，看病花錢如流水，我們生病從不看醫生，因為看一次病，我們家可能一個星期沒飯吃。

我親眼看見母親生病，痛得在床上哇哇叫的打滾，但堅持不去看醫生。這種情境，直到現在我已年過八十，仍是歷歷在目，無法忘懷。

我們家雖然這麼窮，母親卻有辦法讓我們三個孩子都大學畢業，兩個成大，一個淡江大學。俗語說：「女性雖弱，為母則強。」母親雖未進過小學，不識字，但為了孩子，謀生之道就變得一等一。三個孩子唸大學，尤其我們唸的成功大學，在台南，住宿伙食等生活費，對窮人家來說，真不是筆小數字。

母親想出的方法是養雞，賣雞蛋。一個兩層樓式的雞籠，大概養了15隻雞。公雞都去勢成為閹雞，長得又肥又大，可賣好價錢。剩下的皆母雞，每天有10個雞蛋，一個月約300個蛋，那時蛋很值錢。

母親的呼喚

賣蛋錢她用來參加民間的標會，將錢存起來，供我們繳學費，並供應每個月讀書的生活費。雞是我們家的衣食父母。有次在中國大陸看到媒體上報導：雞屁股是農民的銀行，有些人一時會意不過來。但我一看就懂，農民是我們王家的銀行，開銀行的是王媽媽。

大陸四川汶川大地震死傷眾多，有個學生大難不死，經過我們大陸基金會幫助，念到大學畢業。他說，當時地震只幾秒鐘搖晃，他就被壓在瓦礫裡，一直喊救命也沒用。過了兩天，雖然神智還清醒，但幾乎已經沒有氣力喊救命。

有天早晨突然聽到有人喊他的名字，是母親。他用盡吃奶的力氣說：「媽媽，我在這裡！」一直這樣喊，終於獲救。世界四大文化名人、詩人但丁說：「世界上有一種最動聽的聲音，就是母親的呼喚。」

我的母親已逝世多年，我再也聽不到她呼喚的聲音了。五月是母親節月份，希望母親還健在的人，都能繼續享受世界上那最動聽的聲音。

（本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※