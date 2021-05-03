黨證通天 黑幫治國？

一個小小的黑幫罪犯，就因為有民進黨證，可以當街開槍，涉嫌販毒，詐欺，暴力討債，擄人勒贖，特權會客，遭媒體揭露後聲名大噪，這種情節也太誇張，台灣社會還要寵溺民進黨到何時？

不到30歲的趙介佑算什麼咖？不過就是民進黨台北市黨部評委召集人之子，無奈黨證通天，2016大選時還是蔡英文台北市競選總部顧問，北市黨部黨代表，黑白兩道橫著走。太魯閣號事故大家還記憶猶新，肇事包商是個標案王，赫然曾是花蓮縣黨代表。

還有，2019年萬華襲警事件，主嫌在臉書上亮黨證，還囂張嗆聲「原本我是想殺警察的！感謝這張護身符！讓我當天交保回家睡覺！」。

厲害了，民進黨，藏污納垢第一名，只要「抗中保台」布條拉開，並在1450嘴炮的掩護下，人民鬼遮眼，黨裡有什麼鬼都不奇怪。

裝傻，裝瞎，裝不熟，民進黨要員們火速切割，但趙介佑作惡橫行已非一天兩天的事，事鬧大了才處理，沒鬧大前都裝沒事。看不下去的輿論，二話不說，將2013年民進黨主席蘇貞昌一番「黑幫想染指民進黨，門都沒有」的慷慨陳詞，再掀出來對質。

既然蘇前主席話說得這麼滿，現在就沒必要以「人頭黨員難免藏污」為由，為民進黨開脫了。這個時候，北市黨部主委吳怡農也不必裝震驚，演正義，北市黨部要員的家族都是些什麼背景，靠什麼營生，都亮出來給民眾看一下，你敢嗎？

當政客大吹民主好棒棒的時候，可別忘了它是政商利益團體的最佳遮羞布。

不過，像趙介佑這麼囂張的「民主現象」還被縱容，看來民進黨自以為「黨底」厚，可持續測試腐敗紅線。

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