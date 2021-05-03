一間咖啡廳老闆娘在店內突然暈厥，沒了呼吸心跳，一名年輕顧客立刻給予CPR救回一命。事後老闆娘貼文尋恩人，原來是一名就讀警專二年級的學生。爸爸也是警察，從小以父親為標竿，所以加入人民保母的行列。以父親為模範，見義勇為，很好！不過最近警察事件鬧得震天價響，不知這未來的員警內心作何感想。

看到黑衣人結夥衝進警局叫囂打砸；見到學長為掩飾太平消滅證據、撒漫天大謊；看到黑幫攜槍走星光大道、同僚對老伯伯表演碰瓷、路人舉國旗被同僚告｢公共危險｣、女子被學長大外割...；再往上看，長官跟長官間勾心鬥角、謀取官位；政治算計有綠卡（綠色黨政）就可以為所欲為、有關係就沒關係、沒關係就有關係....這年輕的警專生到底會怎麼想。

警察是人民保母，或許是每位員警的初衷，可進去之後呢？看到學長吃案、同屬跟黑道掛勾、長官對上級逢迎拍馬、顏色對了通行無阻...，初出茅廬的小警察怎麼辦？如同電影《投名狀》一般，不同流合汙就待不下去。

誰讓一張白紙進去後變成馬糞紙，還不就是環境麼？上行下效、耳濡目染，警界的高峰如此、政府的高層如此，風行草偃，莫說警局了，全國皆墨！

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