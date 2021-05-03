民進黨內最近烏煙瘴氣，台北市黨部籠罩在北投警分局與北聯幫趙氏家族勾勾纏的烏雲中，讓新上任的台北市黨部主委吳怡農好不尷尬。怎麼尷尬呢？因為當初同額競選黨部主委時，大力抬轎的一方正是這批人，現在教吳怡農撕破臉開除黨籍，怎麼下得了手？

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒和詐欺，連日來引起媒體熱議，同黨立委何志偉痛陳被潑髒水，趙氏家族與陽信集團兩大家族陷入緊張關係，據聞，警方已經加派隨扈保護相關人等。

不報不知道，報了嚇一跳，原來北聯幫趙氏家族惡勢力這麼囂張，也才知道民進黨組織染黑程度這麼嚴重，竟可以左右選對會提名人選，這款黑道家族還能與內政部長徐國勇、甚至與總統蔡英文大方合照，難怪北投警分局要忌憚三分。

有個網路笑話是這樣說的：一位女大生晚上到酒店陪酒，遭批評墮落；另一位酒店小姐考上大學，堅持白天上學唸書，被讚美好勵志。事實上兩人做的事情都一樣，結果給人的觀感卻大大不同，結論：講話順序很重要。

政客染黑或黑道漂綠，順序怎麼變，怙惡不悛的本質都一樣。打著民進黨旗幟，專幹貪贓枉法勾當就是黑道當家、黑道治國，不會因為加入民進黨籍、擔任黨部評委、當上國策顧問，甚至幫小英後援會轉型為基金會而變勵志、或更高尚，讓年輕人誤以為「清廉、勤政、愛鄉土」、誤以為「國民黨不倒、台灣不會好」。

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