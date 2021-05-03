近日有媒體指稱，中共解放軍東部戰區海軍於4月30日至5月1日組織054A型護衛艦「濱州號」/515與運-9情報蒐集機（機號24）、運-9警戒機（82014），先後由東海經宮古海峽南行至我台灣東岸後折返；期間解放軍「濱海號」被衛星偵拍到位於台灣東北方海域，距離基隆市約125公里海域遭我海軍基隆級（原美軍紀德級）驅逐艦與日本海上自衛隊作戰艦分頭跟監、包抄。有軍事專家指稱解放軍已在台灣東部進行「海空聯合反潛操演」，經營水下戰場。真相如何？

有軍事專家指稱解放軍已在台灣東部進行「海空聯合反潛操演」，經營水下戰場。（圖片：作者陸文浩提供）

首先，有關中共解放軍海軍運用054A型飛彈護航驅逐艦搭配運-9情報蒐集機，從事海空聯合演練，首次見諸媒體報導為2018年1月。之後每年不斷提升該演訓次數，其演訓範圍更由北部及東部戰區海軍054A型飛彈護航驅逐艦輪流搭配運-9機，並發現其他各型運-8及運-9機早在2016年已開始在日本海活動，故此舉對日本更是前所未見。對解放軍來而言，該諸多活動稱之為「遠海訓練」或「陌生海空域訓練」，雖然謹守國際法規不進入他國領海領空避免造成衝突，但在歷次中共海空機艦來自東、黃海經對馬海峽抵日本海演訓時，日方均派遣機艦警戒、跟監。.

其次，解放軍054A型飛彈護航驅逐艦「濱州號」，係隸屬於中共東部戰區海軍駐浙江舟山驅逐艦支隊。經查「濱州號」曾於去（2020）年3月24至25日協同運-9情報蒐集機（機號21），由東海經對馬海峽抵日本海，跨區從事遠海海空聯合演練。然而，本次海空聯合演練係由日本海轉移至宮古海峽附近海空域，誠屬異常！

第三，本次運-9情報蒐集機（機號24），曾於去年6月21至23日與中共北部戰區海軍054A型飛彈護航驅逐艦「日照號」/598，由黃海至日本海從事某項海空聯合演訓。此次，該運-9情報蒐集機搭配054A型飛彈護航驅逐艦「濱州號」進行海空聯演之模式，一改至宮古附近海空域進行演訓之新發展，日本嚴肅以對，此點亦可能與近期美日兩國在日本西南諸島進行「反兩棲登陸釣魚台」演習有關，具有針對性，中共因此派情蒐機在此區域進行情報蒐集活動。

最後，無獨有偶，日本防衛省統合幕僚監部在4月30日公布中共軍機在宮古周邊空域活動軌跡圖；我國防部即時新聞動態網站亦公布共機在台灣西南至巴士海峽空域進出示意圖。如將兩圖相互合併對照，發現4月30日活動航跡與3月29日相類似（南部戰區運-8反潛機、預警與干擾機、戰機等兵力航線；北部戰區運-9情報蒐集機與哨戒機兵力航線）。其中參與機艦編組演訓活動中，唯一不同者為3月29日未發現海上兵力054A型飛彈驅逐艦。依據4月30日東部戰區海軍054A型飛彈驅逐艦與南部戰區運-8反潛機，兩者活動的區域、反潛性能，似乎可研判出他們正在進行「海空聯合反潛操演」。

由整個演練區域及兵力派遣看，其涉及東部戰區與南部戰區少數兵力代表，研判其層級可能提高至軍委主導演訓，為戰區級演訓活動。再者，從近三年多解放軍在日本海演練模式、運-9特性偵蒐海空電子參數能力加以審視，運-9機與054A型飛彈護航驅逐艦組合訓練，不排除進行「戰場情報訊息的偵搜與傳遞測試」演練。如是，我國防部相關單位應與日方共同思考如何面對此一新挑戰。一旦該模式獲得確認，解放軍將可能增派南部戰區海軍054A型飛彈護航驅逐艦與運-9機投入類似演訓，同樣出現在巴士海峽第一島鏈區域之中。如此新發展趨勢實不容忽視！

共軍新的機艦編組演訓區域，代表未來新的戰爭型態正在演變，面對新型態與新的演訓模式，針對共軍海空軍艦機進行特殊信號傳遞，應及早妥擬對策並思考因應與準備。

（陸文浩為文化大學國發所博士候選人、廖德智為文化大學中山學術研究所博士--國發所前身，曾任大學助理教授，現任中華戰略學會理事）

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