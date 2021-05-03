儘管全球新冠肺炎疫情依然尚未減緩，各國主政者無不爭相購買或生產疫苗，但潛伏在這個表象的底層，仍有一股暗黑勢力，與抗疫的努力方向背道而馳，崩解各國政府的努力。這股暗黑勢力，通常是被一群群自以為是的政治狂熱者與宗教狂熱者支撐著，他們不在乎政府疫情控制中心的呼籲，不理會主政者的命令，他們放肆地任意而為，無視急遽增高的感染比例與死亡人數。

這種集體自殺的行為，不免讓人想到一群群爬上懸崖峭壁的老鼠或是海豹，一個接一個地往下跳，粉身碎骨也在所不惜；也像身懷炸彈的伊斯蘭國恐怖份子，他們引發爆炸那一刻，他們無所畏懼，堅信死後會回到阿拉真神身邊，享受阿拉真神賞賜的榮華與富貴。

這股政治反智狂熱，竟然是發生在自認為民主先進的國家，譬如英美等國。美國前任總統川普，便是這股反智潮流的吹號者。

我在年初發表過一篇文章《口罩，已經成為美國的政治徽章》，就已經點出美國人在川普的搧風點火之下，竟然以拒絕戴口罩來表達他們對川普及共和黨的支持。拜登贏得選舉後，這群川粉們依然反對戴口罩，拒絕打疫苗；他們堅信這整個新冠肺炎疫情是被民主黨過度誇大，是個子虛烏有的政治騙局。

其實這股在美國社會底層竄流的反智潮流，已經潛伏多年。只是到了選舉年，這股暗黑勢力，就會被野心政客喚醒，配合民粹對文明展開反撲。有人悲觀的說，這是上帝與魔鬼永世的鬥爭，有文明就有反智，有光明就有黑暗，世間本來就不會有永久的和平共處。

就拿美國眾議院一位新科女議員葛林（Greene）做例子來說吧。她能夠僥倖當選，一如川普，全靠白人至上組織成員的支持。她曾公然說過幾個令人掉下巴的瘋話：9/11 五角大廈遭到飛機恐怖攻擊的事件，是個假消息；一個小學被槍手闖入大屠殺的事件是假新聞；小甘迺迪因飛機失事死亡是假消息。除此之外，她也呼應川普的主張，新冠肺炎根本沒那麼可怕，口罩可以不用戴。

直至這一週，儘管美國因新冠肺炎死亡的已超過五十萬人，印度每天染病數十萬、死亡數千人，福斯新聞一個主播，竟然公然反對民眾戴口罩，還鼓勵民眾如果看到有人戴口罩，應該請警察來取締。

更不可思議的是，有部分美國人，尤其是基督福音教派的牧師，告訴他們的信徒們，堅決反對接受施打新冠疫苗。他們認為是否得病，全是上帝的旨意，不可違逆。

以上這些屬於菁英階層的美國人，竟然能因為政治與宗教狂熱，說出如此反智的話，就讓人感到匪夷所思。所謂的科學證據，對這些人竟然毫無意義可言。如果美國如此先進國家都有這樣的反智心態，那麼新興國家如印度等，數萬人集體參加瘋狂的宗教儀式，全體都不戴口罩、集體傳染疾病，一天可以死亡數千人，就更不會讓人感到奇怪了！

（作者為作家）

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