從「黑道之狂」、「警察之亂」，到「黑白掛鉤」再到「政黑一體」，一連串看似不相關的荒謬事件連環爆，情節比電影還勁爆，震撼程度有過之而無不及，而且雪球越滾越大，如果沒有特別的「外力」介入，後續必然還有更多的內幕驚爆。怪的是，一向遇事最愛震怒與訓示的民進黨領導人，尤其是蔡總統兼蔡主席，這時候卻反而不吭聲了？

黑白兩道樂於攀附當權者

這是一團政治、黑道、警察三股力量構成的暴風，中心眼則是以政治為主的黑洞，不斷將象徵黑白兩道的力量吸入其中，為其所用，而警黑兩道同樣也必須乃至樂於攀附當權者，以獲取保障與利益。表面上看，北市警松山、北投兩分局的案件，民進黨北市黨部「趙氏家族」的行徑案底，以及內政部長鬥警政署長、署長鬥北市警局長、分局長荒腔走板等等，似乎都是各自獨立的亂象，但其實都是相關病因促成的病態，絕非個案，如果病灶不解，防不勝防，隨時可能再有更大的新案出現。

過去碰到重大爭議或危機時，民進黨最常使用的招數，一是拉高層次打國安團結牌，但這次實在很難怪到中共的因素；另一個是把責任推給前朝，強調病灶其來有自，民進黨被迫概括承受。問題是，如今蔡政府已執政5年，中高層警界人事率皆由民進黨所主導，黨內各派系爭奪警界人事、打亂警界制度倫理等亂象，更是時有所聞，若還要推責給前朝完全是自欺欺人，結果只會愈陷愈深，徒然作法自斃。

「警察之亂」、「黑白掛鉤」或許因層次過低，還不須總統親自表態、出手處理，但「政黑一體」所驚動的社會觀感，甚至可能危及政權的正當性與信任度，顯然是身兼執政黨主席的蔡英文所不能忽視的。而且因為牽涉黨內派系鬥爭互揭瘡疤，才有後續更多的內幕爆出，讓社會了解到問題的嚴重性，這都是黨主席無法迴避的責任，要不是到明年底才有重大選舉，否則蔡英文哪還能這樣閃躲，切割了事？

在民心訴求與內政治理上，民進黨曾靠著「清廉勤政愛鄉土」7個字，讓「黑金」形象的國民黨一敗塗地、難以翻身。如今蔡英文完全執政的第2任期，這7字箴言卻淪為反諷的口號，因為貪瀆、黑道的位子永遠會有人補位，包括黑道在內的各種暗黑勢力正變本加厲地攫取特權，與政客水乳交融，還囂張霸道地侵蝕到一般民眾的生活與社會觀感中，蔡英文嘴硬不信的「全面執政必定腐化」劇本，早已成為全面的現在進行式。

而今警紀敗壞，警氣低落，緣於政風惡劣，用人唯私，因此上行下效，有樣學樣；警界派官任職，不問資歷才能、操守風評，只問顏色派系和聽話與否，真正有志於維護治安的基層員警心灰意冷，只能在「靠北」網站發抒怨氣。民進黨高層競相結交黑幫大老，警政署頂頭上司的內政部長尚且不避諱與黑幫家族交往，看在基層警分局長眼裡，如何不會另眼相看、巴結投靠？

非吳怡農層次所能處理

不只黑道覺得民進黨黨證好用，做生意也一樣，造成台鐵史上最嚴重傷亡的太魯閣號事故，肇事工程負責人李義祥曾是民進黨代表，儘管被列為不良廠商，仍能不斷標到台鐵工程，也難怪這幾年民進黨黨員人數激增。可悲的是，台北市長柯文哲說到痛處：「台灣的政治是處理新聞，不是處理問題」，民進黨更是深得箇中三昧，透過大內宣、1450網軍與綠媒的全面掌控，想到的只是如何先洗好腦子、管住嘴巴，至於真正的問題要如何解決，就等先選舉贏了再說！

可以預期，民進黨黨政高層很快就會展開警界的人事大調動，並發動對黑道的連番掃蕩，向社會宣示不要懷疑政府改革警紀、強化治安、除惡務盡的決心。問題是，警紀、警風乃至警氣，乃是由政治風氣而定，警界絕不缺有志能人，怕的只是政治黑手的私心干擾。如果警界的人事改革只是流於政治派系的重新洗牌，一切終究是表面文章而已。

蔡英文至今尚未對民進黨「政黑掛鉤」的問題講話，只傳出她為此震怒，要求儘速嚴正處理。其實蔡主席何需震怒？解鈴還需繫鈴人，當前問題的層次，絕不是丟給北市黨部主委吳怡農或者技術修正就能釐清，只有從總統開始的黨政高層痛定思痛，以身作則，風行草偃，孰敢不正？人民的眼睛是雪亮的、心裡是明白的，不會允許總統假糊塗、裝無辜。