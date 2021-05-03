金門縣長楊鎮浯呼籲民進黨政府有條件恢復兩岸小三通，回應對岸的善意。大陸福建省日前宣布，5月10日起，對有商務和交流活動，且經由廈門機場赴閩的台胞，只須集中隔離2天，接著實施19天住宿地與工作地之間封閉往返的「閉環管理」；金門、馬祖居民在當地居住滿28天者，憑檢疫證明免除入境隔離。兩岸交流已經被疫情鎖住太久了，以金馬小三通為試驗恢復民間交往，應是迫切而必要的方向，楊縣長的務實態度值得肯定。

楊鎮浯縣長務實值得肯定

其實蔡總統年初就表態，希望疫情受控後兩岸可恢復往來，陸委會主委邱太三亦曾釋出善意，但幾乎是「只聞樓梯響」，疫苗護照也未見安排。結果卻是陸方搶先出手，以「說到不如做到」6個字回應民進黨政府，現在球回到蔡總統手中。

陸方推出台灣人「快捷通道」政策，頂著相當強大的內部民意壓力。大陸微博網民關注量達到5億人，極為驚人，許多民眾擔心福建變為「防疫破口」，還有民眾怒問「憑什麼」，更有軍方背景的官媒評論員「鈞正平」要求地方政府傾聽群眾呼聲，《環球時報》總編輯胡錫進也提醒福建當局注意民意。台灣網民同樣懷疑大陸疫情不透明，不應貿然鬆綁，更有臉書粉專發起網路民調，顯示一面倒反對重開小三通。

兩岸關係壞到極點，多做一件破壞性的事、多說一句刺激性的言詞，一點都不難，但能做成一件建設性的事情、說出一句積極樂觀的言詞，卻萬分不易。在兩岸輿論各種各樣的非議聲中，唯見楊縣長以大局為重，為民發聲，實在是了不起！作為一縣之長，楊鎮浯應該深知金馬地區民眾與對岸的經濟社會往來太密切，恢復小三通不僅能解決跨兩岸流動的現實訴求，也能盤活金馬兩地經濟，這對台灣整體利益來說是一件大好事。

民進黨向來都是「成果我收割」、「出事你來揹」。陸方出招後，陸委會不敢表態，防疫指揮中心顧左右而言他。小三通是地方治理議題，但決策權在陸委會，陸委會卻不敢拍板，亦未見說明，這代表什麼？第一種可能是蔡總統的兩岸團隊狀況外，事前無情資、無管道，現在才開始緊急評估。第二種可能是蔡總統原本希望正面回應小三通復航，但一來陸方對台軍事施壓加碼，二來台灣本土又新爆群聚感染，現階段「時機不宜」。第三種可能是蔡總統的「疫後恢復交往」、邱太三的「春暖花開」本來就只是講講而已。

兩岸誰能爭取到民心

上述三種情境都有可能。蔡政府早就應該注意到，大陸國家主席習近平3月底到福建提出對台「以通促融」，福建作為地方政府當然要加緊落實，更何況金門縣政府早就完成小三通「防疫泡泡」規畫，並向政府提過方案，只要控制配額、保證檢疫能量，有條件恢復小三通在技術上完全可行。或許蔡政府對小三通復航早有腹案，甚至有可能已透過管道向陸方轉達，否則福建在明知小三通中斷至今的情形下，仍單方面宣布開放金馬居民登陸免隔離，肯定是有所準備。但最有可能的情況，是蔡政府在政治算計或政治壓力下，決定推遲或擱置小三通復航作業。若無小三通配套，福建此次新政效果將大打折扣，畢竟「2+19」的適用範圍很小，真正令民眾有感的只有重啟小三通。

福建願意放寬台胞入境限制，不僅代表對「閉環式」入境檢疫模式充滿自信，也是信任台灣1年多來的防疫成果。金馬地區早有恢復小三通的呼聲，蔡政府應順應民意趁勢開放小三通，不要讓當地民眾反向認同對岸、不信任民進黨政府。小三通是民進黨為數不多的兩岸政績，如果想解開兩岸關係的結，只要配套完備、風險可控，小三通復航是最合適的切入點。

延燒1年多的新冠疫情，對兩岸執政者都是一場民心大考。結果證明，大陸民眾更加支持、信任中共政府。台灣是一個多元社會，政治態度紛歧，但民眾對台灣防疫表現基本上認可。對比目前印度、南美的疫災，兩岸都應慶幸各自政府有能力控制疫情，令民眾免於恐懼，此次小三通復航更像是一場兩位優等生的比賽，就看誰更能爭取到民心。