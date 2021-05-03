蔡英文說「勞工是我們心中最軟的那一塊」，文青式的說辭，用現今的事實證據來看，一切都是假像，說明她真正關心的不是勞工，而是她的民調支持數字。蔡英文上台到現在，落實勞工政策都是小恩小惠，並沒有從根本結構上去做調整以及改進。

五一「勞動節」，針對勞工們抗議台灣長期低薪及勞保年金問題，蔡英文在競選時也曾再三保證會解決，但是事實也證明民進黨在選舉時所提出的政策基本上都流於口號，騙選票，充滿政治算計，採取頭痛醫頭、腳痛醫腳的方式，而沒有實際的誠意跟能力去落實。

勞保退休金早就面臨嚴重破產的危機，但是，民進黨上台後只敢針對「軍公教」人員的年金改革，既不願更不敢對於勞保制度進行改革，也根本無法提出切實可行的解決方案，不斷想要透過調漲基本工資及租稅方式來增加勞健保費和雇主的負擔，讓情況越來越惡化，讓廣大勞工們憂心不已，擔心民進黨當局沒有辦法落實承諾，沒有能力執行。

台灣長期處於低薪和產業政策結構扭曲、教育政策不當、民進黨大開兩岸關係歷史倒車有很大關聯性，而林林總總各項政策沒有互相匹配協同進行，低薪問題勢必無法解決，這不能靠最低工資制度去提升，而要從根本結構、經濟政策、教育政策及兩岸關係上去調整。勞保年金問題也必須配合以上相關政策做產業結構的調整來解決低薪問題。假如中位數工資能夠提高，勞健保的收入也就能提高，勞保費的收入提高，勞保年金的倒閉危機也會逐漸緩解，這才是釜底抽薪的辦法。

大陸原本在很大程度上能夠有效彌補台灣產業結構調整動能不足的問題，但民進黨上台以來，拒不承認「九二共識」，導致兩岸制度化交往機制停擺，讓兩岸關係和平發展方方面面的成果受到損失。根據最近台灣企業的財報顯示，台灣企業獲利較好的家數約在三成左右，這些企業獲利多數的主要來源還是以兩岸貿易往來為主。

兩岸關係沒有處理好，台灣經濟就會被邊緣化，新南向政策本就成效不彰，現又面臨新冠疫情的襲擊（印度尤其嚴重），加上台灣的五缺問題，台灣的產業將面臨嚴重的衝擊，造成企業被迫出走，美國花旗銀行準備撤離台灣即為警訊，民進黨政府再不能有效的作為，屆時可能不止是低薪而已，失業率恐會高漲，導致民不聊生。

（作者為三民主義大同盟理事長）

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