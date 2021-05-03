鮮為人知的民進黨台北市黨代表趙介佑，以一個寄生黑道的小混混角色，居然在台灣政壇掀起了一波狂浪，直接衝擊民進黨以泥沙雕塑的清廉形象，也毫不留情地替該黨的偽善假面「洗臉」。趙某何許人也？多數民眾想必未曾聽聞，然而一個名不見經傳的小小咖可以鬧得滿城風雨，名震全台，不禁讓人眼界大開，嘖嘖稱奇，其中重重黑幕更是啟人疑竇。

隨著民進黨內部敵對派系的爆料與網路義勇鄉民的起底，侵蝕腐化民進黨的內部暗黑勢力逐漸露出狐狸尾巴。令人吃驚的是，這股暗黑勢力早已不是方才播種的幼苗，其緊緊附著於民進黨軀體之內已然許久，循著該黨二度執政之路，逐漸向上攀爬，終至層峰頂端而開枝散葉。

對於許多深信民進黨菁英為正義使者的選民而言，初識民進黨加速黑化的歷程，猶如閱讀一本神祕難解的奧義書一般。但若長期觀察民進黨的生存發展模式，政黑雙棲勢力的急速擴張，只不過是一種淺明易懂的利益交換權力遊戲。其特點如下：

一、黑道借殼上市：犯下吸毒、搶奪、擄人、傷害、毀損、逃兵等刑事案件而前科累累的趙介佑，若非有個同樣出身黑道北聯幫的父親趙映光藉由市黨部評委召集人職權的護航，以及擔任市黨部執行長的姑姑趙心瑜從旁幫襯，以其逞兇鬥狠的惡劣行徑，何以能夠當選民進黨台北市黨代表？早年混跡黑道的趙映光為求漂白，刻意藉由台北市媽祖文化協會會長的身分經營政黨關係，尤其與綠營交好，並取得北投分局的義警顧問團成員身分滲透警界。因此儘管其子經常惹事生非，卻能在其保護傘下逃過法律制裁，安然無恙，甚且堂而皇之往政界發展，「趙氏家族」暗黑勢力的急速擴張，就是黑道借殼上市的經典之作。

二、政黨護黑固樁：民進黨善於選舉，眾所皆知，但是民進黨為求勝選不擇手段，其支持者未必願意相信。自許正義並曾大力批判李登輝時代黑金政治的民進黨，卻不自覺地在兩次執政時期複製李氏黑金操作模式，並發展出別具特色的進階版，譬如黑道政二代參政的早期培育規畫、「以黨代政」掌握提名權來擴大幕後政治影響力，以及黨內黑道次團的支援網絡等。

蔡總統的國策顧問黃承國據悉與趙映光的交情匪淺，黃承國年輕時曾有管訓紀錄，出獄後深受天道盟精神領袖羅福助倚重，逐漸成為天道盟文山會的首腦，誰知搖身一變竟成了民進黨台北市黨部主委。而趙介佑就在黃某擔任主委時入黨，2016年他因吸毒開走救護車，還撞毀3部轎車，黃承國卻縱容未做處置。

蔡總統聘請黃承國擔任國策顧問時難道不知道他的黑底背景？說穿了還不是為了勝選固樁以保權位。浮士德為了追求知識和權力，向魔鬼做出交易，出賣了自己的靈魂。蔡總統與她的政黨則不僅出賣了靈魂，也踐踏了台灣的民主。

三、黑金派系互槓：受到英系保護的趙氏家族，由於趙介佑的毒品案而備受社會質疑，甚至讓年輕族群瞬間認清了民進黨偽裝的理想性格。而爆料者來自黨內另一派系「綠色友誼連線」立委何志偉，其繼父陳勝宏為該派系掌門人，也是陽信銀行的董事長，其母薛凌曾任民進黨兩任不分區立委，去年參與北市黨部主委選舉時，槓上民進黨海派成員、前北市議員王孝維，而王某又與國策顧問黃承國交情深厚，基本上這是黑道與金牛兩個派系的火拚對幹。何志偉的爆料只是黨內派系惡鬥的延續罷了。

趙案對於民進黨而言，猶如天兵闖巨禍，對於台灣的民主政治，卻是敲響了發人深思的警鐘。儘管這件禍起蕭牆的派系惡鬥在延燒數日後，已由民進黨中央下令開鍘止血，趙介佑被開除黨籍，趙氏家族被迫讓出黨權，然而「黑道治國」的陰影卻依然籠罩在全國百姓的心裡。我們不禁想問，師承黑金教父李登輝的蔡總統，在面對自家黨內盤根錯節的黑金勢力，又如何整飭台灣已然不堪聞問的黑金亂政現象？

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）