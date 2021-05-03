美國總統拜登4月底慶祝美國國家鐵路客運公司（Amtrak）50周年活動時稱，美國基建遠遠落後世界上的部分國家和地區，尤其中國高鐵總長和時速均位於世界前列，美國不能落後。沒想到「中國速度」有天成為美國追趕的目標，但這是歷經數十年扎根和科技的突破，想翻局恐沒那麼容易。

記得14年前筆者在北京採訪時，有幸參與「青藏鐵路」首次通車。2007年7月1日晚上9點，國台辦召集20餘名台灣記者從北京出發，以整整兩天時間，越過青藏最高峰、海拔5072公尺的唐古拉車站，抵達拉薩。沿途風光明媚自不待言，但更多的是一份感動。

青藏鐵路建成通車有許多意涵。首先這是國父孫中山「實業計畫」的願景之一：其次，表明北京高層早有交通是經濟發展命脈的認知，為發展疆藏，從毛澤東起就不斷強調鐵路的重要性，每個時期都不曾拉掉，當然更隱含戰略價值，且顯示北京發展的果斷和決心。

青藏鐵路難點不在離天堂近，而是海拔高，又是高原地形，施工人員不僅易患高山症，部分地段為凍土層，如何克服高山、橋梁、隧道、鐵軌熱脹冷縮及位移，都是科技界絞盡腦汁的難題。

缺氧是平地民眾赴藏最「頭疼」的事。青藏鐵路沿線平均氣溫0℃以下，氣溫最低到-40℃。每吸口氣，氧氣僅平地的40%。為此車箱內設置高壓氧氣罩，但因體質各異，進拉薩後躺平或進醫院者比比皆是。為此，施工單位除要求赴藏前服食紅景天外，現場更廣設制氧站，以保證3萬人員能順利施工。

至於地質更是複雜。海拔4000公尺以上路段960公里，連續動土層地段550公里，技術難度高，但設計團隊在凍土層路段，將大橋架到地底深，路基插灌液態氨熱導管和通風水泥管，路基鋪設遮陽板，從而讓通過凍土的鐵路線時速可達百公里，其他路段160公里，至今不出事，這是當年僅有高山鐵路的南美及俄羅斯所嚮往卻做不到的事。

從青藏看去年底建成70%的「八環八線」，拜登說，「中國擁有2.3萬英里高鐵，時速達220英里／小時，占全球高鐵總里程2/3，且還可望達成400英里/小時時速。」憂心之情溢於言表。

拜登的憂慮可想而知。但按拜登的計畫，如今僅花個800億、1000億美元讓華盛頓、波士頓等地車站及鐵路現代化，要趕上中國大陸累積40年的建設成果，恐比登天還難。再說，大陸有個「舉國體制」，國家資本主義的建設速度，又豈是刁民處處、講究市場至上的資本主義國家能趕上的？

從青藏線已可見端倪。美國至今沒有像日本新幹線或兩岸高鐵的存在，首條時速260公里的高鐵，計畫從休士頓建到達拉斯，遲至2027年才通車。試問，這場鐵路競賽有得拚嗎？美國可拿基建發展經濟、增加工人就業機會，但想翻局，應是不可能的任務。（作者為資深媒體人）