「2021智慧城市展」於今年3月底風光舉辦。透過展覽，我們能瞭解最新的城市科技、居家照護等設施發展趨勢，也能透過演講者的分享，啟發對於人類未來生活的想像。

本次智慧城市展的主題「智慧物聯網引領智慧城市再升級 ( AIoT Invigorates Smart City )」強調將人工智慧（AI）的技術應用於市政服務，讓人民生活更智慧、更便利，並藉由人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的整合應用，推動城市進入「智慧城市2.0（Smart City 2.0）」新紀元。想要達成智慧城市2.0目標，其基礎便是推動者掌握大量的使用者資訊，透過分析大數據來建構出完整的城市服務與體驗，進而改善我們的生活。然而，在追求智慧生活的同時，個人資料的保護措施完善了嗎？

不少人可能聽過「祖克伯（Mark Zuckerberg）比你的男/女朋友更了解自己」這個笑話，它表達了臉書（Facebook）團隊有能力推送與閱聽者價值觀相近的文章或商品至其眼前。社群網路透過蒐集與分析大量使用者數據，建構個人專屬的「馬賽克圖像」，再利用該圖像去理解個人的日常生活、行動與資訊並加以利用。各企業為了有效、精準地置入廣告以最大化自身利益，紛紛加入這波數據蒐集行列。數據所帶來的效果顯而易見，許多國家政府也躍躍欲試，期待透過此法使施政更能「對症下藥」。在亞洲，新冠肺炎疫情肆虐下，南韓、中國大陸、新加坡等政府，都透過新科技整合，以不同程度與方式運用人民的個人資料，試圖控制疫情蔓延。

我國的「電子圍籬」則是透過掌握個人手機訊號和基地台以確認居家隔離者行蹤的系統。2020年底隨著英國變種病毒肆虐，中央流行疫情指揮中心進一步推出「電子圍籬2.0」，監控有無違反防疫措施者參加大型集會活動，最後成功抓到數名前往跨年活動的違規者。疾管署透過新聞稿宣稱，電子圍籬2.0是依照《傳染病防治法》、《個人資料保護法》等法規授權，且已「在符合比例原則下，遵循最小侵害原則、合目的性原則、衡平原則等三大法則」進行，並保證透過電子圍籬取得的人民個資最多只會保存28天。

疾管署的「聲明」與大法官釋字603號所強調的核心一致：大法官指出，隱私權受到憲法第二十二條保障。雖然公權力於必要時仍可限制，但必須符合比例原則，且有法律具體明確規定，始可限制隱私權範圍，同時尚須禁止法定目的外使用。此外，該號解釋亦提醒「配合當代科技發展，運用足以確保資訊正確及安全之方式為之，並對所蒐集之指紋檔案採取組織上與程序上必要之防護措施」。

然而疾管局的作為仍備受「過度侵害隱私權」的質疑。事實上，《傳染病防治法》第48條及第58條僅規定行政機關可對入、出境人員及接觸者實施檢疫或隔離，並未授權行政機關取用居家檢疫、隔離及自主健康管理者的手機門號、追蹤其位置。縱使「只會」保存28天，但在法律授權不明確、未經司法權或立法權的監督下，行政機關可以向通訊業者調取用戶個資嗎？

不論是智慧城市，還是防疫期間的電子圍籬系統，都是透過掌握數據推動政策。試想，智慧城市具備不斷蒐集使用者數據的功能，卻缺乏法律約束，政府打著公共利益旗幟進而不當蒐集人民個資的情況將不難預見，畢竟公部門具有與人民不對等的資源與力量，因而容易走向以各種干預措施影響人民思想與行動的「數位極權（Digital authoritarianism）」，電影或是真實世界都已發生類似數位極權的場景：電影《全民公敵》（Enemy of the State）中，男主角捲入和政府有關的謀殺案件，而被政府以國家安全為由，利用高科技監控其一舉一動；現今，中國大陸政府以預防犯罪和打擊恐怖主義等理由推行「天網系統」，在城市建置搭載人臉辨識系統的攝影鏡頭，使政府可以蒐集人民的生活數據，進而分析並建立「社會信用體系」，對每一位公民進行社會信用評比。這些都是令人擔心的例子。

以「國家安全」、「預防犯罪」、「打擊恐怖主義」為理由，但在沒有發生立即明顯危害的情形，人民卻必須面對國家、政府的時時監控，這樣的生活是我們樂見的嗎？

幸好，台灣尚未出現政府以推動「智慧城市」為由，不當索取或濫用人民個資的案例，我們還能及時參照國內外具有隱私權爭議的案例，並加以防範。誠如企業蒐集使用者個資前，需先取得當事人同意，國家也應當如此，我們必須建立有效、具正當性的資訊防漏機制，讓政府除了不得直接向人民任意索取資訊外，亦不得透過企業間接索取。

智慧城市是發展趨勢，政府推動智慧城市並非等同走向數位極權。只是在任何情況下，面對個人、私部門或公部門索取個人資料時，我們都必須思考：在這種情況下交出個資是否合理？要交出多少？每一筆被拿走的個資，是否有挪作它用？政府維持資訊安全的能力和機制如何？人民是否有在充分理解下授權個資被使用（informed consent）？

審慎看待自己的個人資料，已是數位世代的公民義務！

（作者吳佩璇為國立政治大學地政系學士、張郁柏為國立政治大學地政系、法律系雙學士）

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