素人靠包裝，但能否走得長就靠精明的智慧。這次趙介佑事件中，吳怡農的表現從頭到尾慢半拍，且展現出對趙家「高度信任與不捨」，宛如「無疑農」的表現看來，這人政治智商超級不及格。

這次趙介佑事件，先是PTT有人爆料吳怡農與「趙氏家族」的關係，最先挺吳怡農參選主委的主要地方派系就是趙家。對此吳怡農完全撇清，說自己是「他是當了主委才認識這些評委」，卻遭打臉登記參選主委時，就是由趙家人陪伴前往登記，且趙家人市占率高達100%——兩位陪同人都是趙家人！根本把台灣人民當成白癡在耍！

吳怡農的一切狡辯，在凡走過必留下痕跡的網路時代，已完全喪失公信力。上週五吳怡農說他與大家一樣恨不得立即開除趙介佑，但還是要走程序，預計5月3日星期一就能走完程序。結果呢？民進黨5月1日星期六晚上直接開會開除趙介佑，誰說一定要拖三天才能走完程序，分明只是吳怡農不作為罷了。

截至5月2日，因趙介佑事件，民進黨北市黨部開除趙黨籍，父親趙映光請辭，趙介佑姑姑、北市黨部執行長趙心瑜也辭職，對此吳怡農又再一次「無疑農」，對趙家極度溫柔nice，看看媒體報導中，他是怎麼說的：「趙心瑜是在今天向他遞辭呈，他要藉此謝謝她這麼多年來的專業跟付出，此案發生第一時間，她在內部就做應有的迴避，也秉持專業，儘管這是對家人、親戚都是非常困難的一段時間，再次謝謝趙的體諒。」

天啊，看到吳怡農這番對趙家無比疼惜的發言，還說什麼「儘管這是對家人、親戚都是非常困難的一段時間」。我還以為趙家是出了宛如太魯閣號意外這樣的悲劇，是100%的受害者，而不是出了毒品犯嚴重傷害民進黨與警察的信譽呢。是非不明，莫此為甚！

事實上，民進黨由於出身草莽，成員三教九流，一向有內聚力強，極願意給自己人機會的習性。從前陣子前行政院發言人丁怡銘高調回鍋行政院任月薪11萬機要顧問，就可見一斑。平時相互cover，出事時要切割，難免搞得一整夥人左支右絀。

比方內政部長徐國勇，身為全國治安大家長警政署長的頂頭上司，又是政務官，承擔全國治安極大責任。結果卻被爆料與趙介佑有過合照。第一時間徐國勇毫不意外的撇乾淨，說他不認識趙介佑，只不過是「有人來找他合照不會拒絕」。結果呢？趙介佑爺爺壽宴，大合照時徐國勇抱著的就是趙介佑的親兒子？！這誰相信他們不認識呢？

5月2日，內政部發聲明，用國家公器替部長個人私德澄清，否認徐、吳兩人認識。說句不客氣的，內政部真有底氣的話，就會用社維法送辦網路上說兩人認識的網友了。不敢辦人，說明內政部心裡有鬼，才會只「發聲明」。

上樑不正下樑歪，內政部長歪，警政自然敗壞。市黨部主委歪，黨部自然向下沈淪，這道理非常簡單，民進黨不過是咎由自取罷了。

再多的肌肉都洗不白「無疑農」的是非不分與鄉愿。

（作者為網路媒體工作者）

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