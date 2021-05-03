前陣子，聽了台灣某知名科技雜誌總主筆的「數位轉型」演講，他介紹了士農工商業的數位轉型史，也讓O2O、ERP等艱澀的專有名詞不停在聽眾耳際來回穿梭。演講結束，業界代表爭先恐後地提問，不外是：「我們是三到五人的小公司，要怎麼數位轉型？」「我們公司是數位內容公司，要怎麼數位轉型？」主講者和聽講者之間的供需失衡，不言而明。

在此，我提出兩個觀點講述數位轉型：為什麼有數位轉型？誰需要數位轉型？

迷思之一，新冠疫情確實加速了數位轉型，但轉型的引爆點，乃始於中美貿易戰。在全球化後的中美衝突下，各國必須選邊站，不論是被迫還是策略性的在地化生產，不少大企業的子公司與生產鏈紛紛出走中國，有的選擇返國，有的遷廠到東南亞，子公司間的財報、進貨單等若非數位化，格式又有差異，資料統整複雜，則容易造成溝通障礙，所以子公司遍地開花的大企業才需要格式統一，才需要便於系統性管理的「數位轉型」。

相對來說，規模不大的私人企業，帳務資訊沒那麼繁雜，關鍵文件通常落在一、兩位高階主管手中，資料量小，複雜度低，經手人不多，根本沒必要花幾十萬買一套數位轉型系統。誇張一點說，如果是個小型工作室，一個line群組就足以解決所有的繁瑣。

迷思之二，是早已轉型卻不知已轉型。傳統內容販售公司才需要將實體內容「轉型」成數位內容，數位內容公司的產品就已經是數位格式，沒有轉型問題；而另一常見的已轉型者，還有與時俱進的零售商轉戰電商，其後端也立基於數位世界上，這些都是數位化進程中不知不覺的轉型者。

疫情期間，數位轉型不時傳出讓企業營收逆勢生長的佳話，中小企業確實心癢癢，像信義房屋、玉山銀行等，都因搭上轉型風潮而擺脫了傳統的枷鎖，但其屬性都是大企業，不能齊觀。其實台灣目前急需的並非數位轉型，而是整體產業升級。近二十年，台灣前十大企業的獲利排名，都還是傳統產業；而世界前十大企業排名，早已從工業轉移成高科技及網路公司。

數位轉型終究只是提升效率，若是產業本質沒有突破創新，數位轉型不過是關門加速器。如果你也正想用數位轉型提高產業價值，不妨先思考：轉型與改革，哪個才是當務之急？

（作者為科技媒體作家）

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