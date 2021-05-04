越來越多專業人士擔憂，台股集中交易市場加上櫃買兩市動輒滾出超過7,000億元的成交量，動能來自當日短線買賣的現股當沖交易，當沖交易買賣金額與佔總成交量的比重不斷創下歷史新高，每天買賣合計超過4,000億元的極短線資金瘋狂進出，是否會成為市場的危害？

過去兩周的交易，整個台北股市猶如沸騰的油鍋，成交量暴增，個股輪動劇烈，一向平穩的大型績優股動輒出現漲停與跌停走勢。台股加權指數在4月15日首度突破17,000點，以1,7076點收盤後，指數在4月最後一個交易日創下17,709.23的歷史高點，短短兩個禮拜的交易漲幅達3.7％，隨後又在5月第一個交易日重挫1.96％。

這期間幾個具有指標龍頭地位的績優公司，例如總市值近1.8兆元的聯發科，4月最後一個交易日漲停，休假後第一個交易日反向重挫6.75％，爆出近2.5萬張的成交量，當日周轉量佔公司股本15.7％；另外股本高達333.21億元的官股航運公司陽明，成為業內集中炒作的焦點，4月最後五個交易日，有四天日周轉率在10％以上。大型績優股籌碼滿天飛，市場動盪煙硝瀰漫，都是多年未見的景象。

4月22日是這波短線熱炒的波段高點，當天集中市場創下6,523億元的單日成交量，加上櫃買市場1,152億元，總計7,675億元的單日成交量，短線客大喊「單日兆元指日可待」，當天當沖交易買賣金額總計4,847億元，總交易戶數150.2萬戶、當日交易戶數23.4萬戶，三個當沖指標都創下歷史紀錄。22日的巨量並沒有讓投資人冷卻，一周後的4月29日當沖交易再創下歷史次高的4,024億元，當周平均當沖比攀升到36.59％，再創歷史新高。

36.59％的當沖比例究竟對市場有利還是有弊？這的確是個難以回答的問題，討論「刺激」或是「冷卻」市場的行政干預，第一步就會遇到難以解決的邏輯問題，如果市場的買賣，是幾百萬人用幾千億元共同的決定，少數幾位政府官員或學者，如何證明政府行政干預的手，會比市場更有效率、更符合眾人的利益？

再換個角度來說，股市成交量破歷史新高，原本就是市場熱絡、參與者眾的正面訊號，政府國庫充裕，證券商獲利大增，營業員不只確保工作更可獲得高額獎金，而長期穩健且豐沛的成交量，維持市場充沛的資金動能，則是上市公司長期發展、集資所期盼的環境。

不過，本報日前「名家評論」的一篇專論，明確指出台股近日值得注意的變化，台股成交量暴增的同時，法人每日成交占比下降至三成以下、自然人突破至七成，另外出現四個波動劇烈的警訊，第一是波動性拉高，累計今年到4月26日的71個交易日，當日震幅超過1％的高達51天；第二是金麗科、世芯-KY等大跌個股出現流動性風險。第三是市場業內、新起的年輕主力炒作個股案例明顯增加，上市公司經常出現鎖定籌碼拉抬，偏離基本面與技術面的集中炒作案例；第四是台股受到國際政經情勢影響，風吹草動就造成股價劇烈震盪。

該專欄並警告，台股新興主力大增，再加上社群平台的推播，「短、狠、準」造就了股市大放異彩，除當沖交易之外，隔日沖、外資戶程式交易沖銷也是另一種盛行的手法。由於當日沖銷熱錢配搭程式下單模式，股市儼然重演70年代「四大天王」情境。

一天買賣雙向合計4,000多億元的現股當日沖銷交易，如果加上期貨選擇權的避險交易，台股很可能每天有將近一半的交易，是由極短線的投機炒作交易所驅動，這的確是我們多年來未曾見過的現象。而國內外股市發生崩盤之前，往往也都會出現短線交易比重創歷史新高的現象，這當然是我們不能忽略的訊號。

股市當沖交易稅減半，始自2017年4月28日，當時台股兩市成交量一度跌至1,000億元上下，市場流動性嚴重不足，經各方呼籲之後由行政院提出證券交易稅法增列第2條之2，將現股當日沖銷交易稅由千分之3降為千分之1.5，2018年4月延長至隔年年底，之後再次延長至2021年12月底。

當沖降稅政策推出時，曾經設定107年全年兩市成交日均量1,188.98億元、108年全年平均日均量1,260億元、以及集中市場當沖占比19.65％等政策目標，如今市場沸騰，總成交量早已是當年目標的五倍，而當沖占比則長期維持在三成以上，最近更出現逼近四成的歷史新高比重，當年設定當沖降稅的背景環境已經改變，啟動相關的評估已是必然。

更進一步，我們呼籲相關主管機關以及證券商公會等，應該利用近日對於當沖降稅政策的討論熱潮，跨越對當沖降稅是否落日的簡易評估，重新思考台灣股市交易結構性的問題。現股當沖原本就是各國股市的正常交易行為，千分之1.5的交易稅與其他國家股市相較也沒有比較便宜，但是台股當沖交易等短線投機衝擊市場安定也是事實，藉由當沖交易暴增的議題，全面省思台股長期發展的結構性需求，正是證券主管機關與業者應該共同攜手努力面對的重要課題。

(工商時報)