蔡英文面對台灣百年大旱，解決辦法，竟然只是要求國人「省水、調水、找水」，讓人覺得當台灣總統實在太簡單了，只要動動嘴皮子，所有的國計民生問題，就能迎刃而解。

不信你可以試試看把這個「妙方」應用到所有的問題上。

譬如說：缺電，國人只要「省電、調電、找電」，不就解決了？地方政府缺錢，只要「省錢、調錢、找錢」，問題不就解決了？

一個負責任的領導人，上至國家治理，下至公司營運，難道不該洞燭機先，防患未然，做好超前部署？

明知道台灣會缺水，4年前蔡政府不也編列了千億經費要治水？結果怎麼樣？ 至今不也是缺水依舊？台灣處於亞熱帶，颱風特別多，海島型氣候雨水充沛，怎麼會搞到百年大旱？編了千億的前瞻計畫預算，為何不能廣建水庫儲水？或像東京一樣，建築大型地下滯洪池？

明知台灣會缺電，綠色能源緩不濟急，最現代、最安全的核四廠都已經落成了，為何要先廢核再來要求民眾省電、調電、找電？一黨的黨意，可以凌駕多數民意與國家的安全與最高利益嗎？

身為總統，面對內憂外患，是否該丟開文青稿，務實地面對問題，發自內心誠懇地向民眾提出確實有效的解決辦法？

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