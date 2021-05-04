台灣黑道的猖獗，已經到了囂張跋扈、無畏無懼的地步，竟然敢於連續挑戰代表法治的警察機關，黑衣人衝進派出所追打摔砸，已令人瞠目結舌，如今更是當著雙北警察局長的面，潑灑千隻蟑螂，簡直是駭人聽聞。維護治安的警察，看來連自家的尊嚴都維護不了，還能奢望維護百姓嗎？

雖說撒蟑螂案可能是餐廳債務糾紛，但明知警察在場，就是要藉警察把事情搞大。

物必自腐而後蟲生，黑道人士敢於如此蔑視警察，顯然並非一朝一夕之故，其遠源應該推至太陽花學運時。當時的學運成員，對奉命而來維持秩序的員警百般羞辱，刻意渲染警察如何以暴力對待這些「手無寸鐵」的人，已然將警察視同「國家暴力」的工具，而在後續的判決當中，又對這些衝入公署的「現行犯」，予以優容寬貸，警察的威信早已蕩然無存。在此之下，警察畏首畏尾，方寸大亂，在執法時寬嚴失當，於是政治人物可以藉此振振其詞，而弱女子則慘遭「大外割」對待的失衡現象。

其次，民進黨執政多年，為了爭取選票，放寬入黨資格，有人脈、具野心的黑道人士，可以夤緣步入政壇「洗白」，更攀搭上政黨高層，黑白掛鉤，橫行無阻。警政單位投鼠忌器，深恐動輒得咎，故不是隱忍不發，就是同流合污。

而更關鍵的是，黨政高層刻意栽培親信，占據要缺，憑一己喜怒，撤調高階員警，正常的升遷管道受阻，則不得不屈意逢迎，終至形成瞞上欺下的局面。

警察號稱人民的保母，恩威並施，不偏不倚，依法論處，才能真正肩負得起維護百姓安全的責任；一旦威信喪失，淪為政黨傾軋鬥爭、排除異己的工具，對一般弱勢的老百姓，查水表、移法辦，作君作親作師，甚至誣陷栽贓；而對勢力龐大的黑道，或是背景雄厚的人士，則曲意寬容，甚至為之遮掩罪行。恩施於黑道，威加諸百姓，警紀蕩然，黑白淆亂，早已讓人無法信賴。

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