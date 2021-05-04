美豬開放進口都快半年了，因為市面上都看不到美豬的標示，大家都在問，進口的兩萬噸美豬到哪去了？

農委會主委陳吉仲告訴大家，美豬都做成加工品去了，但是今天臉書粉絲專頁「靠北長官」卻有一位海軍阿兵哥透露，他們吃的副食品豬排，就是美國豬。

阿兵哥說，豬排外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國；國防部發言人卻表示，外箱標示的是製造與加工的地區，也就是台灣，內容則標示豬肉原產地為美國，還說此舉符合衛福部標示規定。兩者說法有所出入，但美國豬吃進阿兵哥肚子裡卻是實情。

為什麼食品外包裝和內容物標示不一樣？若真是衛福部的規定，就有誤導消費者之嫌，誰會分辨內容物和外包裝竟是不一樣的東西？為什麼不直接在外包裝明顯註明出產地是哪裡？政府帶頭打迷糊仗，民間業者比照辦理，上下交征騙，老百姓何去何從？

投訴的阿兵哥表示，「身為中華民國海軍官兵，領有中華民國身分證，卻要吃著遠從美國漂洋過海來台的美國豬，價值何在？」

當初開放美豬進口引發食安疑慮，教育部、國軍與警消皆說膳食不會食用美豬，話還是熱的，美國豬排就進了阿兵哥肚裡，三軍統帥說句話啊！

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