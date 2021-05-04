警方接連爆出紀律爭議，令人不禁憂心我們的公權力單位到底出了什麼問題。別的都不提，就連老百姓走在路上都會被無故盤查，這點最令人不可思議。日前桃園中壢一名女老師走在路上，就被員警攔下並以「你是誰？我沒看過妳」為由，開始了一連串莫名其妙的查問，最後還將該名女老師上銬送到派出所，讓她經歷了「毫無人權」的9個小時。

不說還以為這種事情只會發生在戒嚴時期的台灣，沒想到卻是在2021年的今天依然在上演。號稱最懂得傾聽民意、最在乎人權法治的蔡政府，真的應該好好想想這到底是怎麼一回事。

中廣董事長趙少康在28日受邀出席國民黨中常會時，以「和平、奮鬥、救台灣」為主題發表演講。演講中他直接點出了蔡政府「完全執政，卻完全亂政」，以及過去國民黨「以黨建國」，而現在的民進黨則是「以黨竊國」。並炮轟民進黨的政治人物搶地盤、派系分贓、吃相難看。趙少康的一番言論，儼然是現在民進黨一黨獨大，蔡政府專政之下的台灣政壇寫照。說實話，今天的民進黨會變成這個樣子，似乎也不是一件太令人意外的事情。

很多民眾會以為台灣已經經歷了長期的威權統治，終於解嚴然後又經歷了政黨輪替，新的政府和新的政黨上台以後會帶來新的氣象和新的出發。殊不知，這些最後終於位居國家高位的人，也只是嚮往以前威權時代那些位高權重的官員，吃香喝辣、有樣學樣罷了。

早在20年前民進黨第一次執政的時候，後來變成319事件背後的大國師邱義仁，就曾在一個9職等以上公務員參加的會議上，對著台下說：「國民黨已經吃香喝辣50年，現在輪到我們上台，就是要有仇報仇、有冤報冤。」邱義仁講的話固然令人咋舌，但也很清楚說出了民進黨當時上台執政的心態。而對比如今趙少康所形容的派系分贓、吃相難看的民進黨政府，也就不足為奇了。

更何況要讓蔡政府檢討公部門濫權與不當利用公權力的問題，也不是一件容易的事。因為前一陣子當總統蔡英文自己也身陷所謂的特權爭議，被外界懷疑她之所以可以領養到退役的搜救犬「樂樂」，就是因為她的總統特權。蔡英文後來在臉書發布的回應重點，也不是虛心檢討自己有沒有做錯，或是底下會不會真的有人想要阿諛奉承。畢竟如果有人做出了檯面下故意討好的手段，意思也就等於是讓她享受特權。結果她的回應，就只是避重就輕地想用溫情轉移焦點，並對樂樂道歉，說她很抱歉讓她上新聞。

但從頭到尾都沒有人在懷疑狗狗、罵狗狗，大家懷疑的只有蔡英文有沒有耍特權，跟狗道歉幹嘛？太魯閣天大地大的事為何不道歉，警政風紀敗壞，民進黨黑道治國為什麼不道歉？有這樣不懂得自省又會亂帶風向的總統，底下這些人又怎麼會認真做事、好好做事？

（作者為口譯工作者）

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