2日，北韓外務省針對4月28日美國總統拜登在國會首度施政演說中提及北韓非核化與人權問題，由外務省美國局長權政根與發言人聯袂發表談話，不僅指責拜登失言，並且要付出代價。暗示，將有某種武力示威。

讓拜登政府頗為緊張，立即出面安撫北韓。國務卿布林肯於3日向北韓喊話，新北韓政策是希望以外交途徑解決，不要失去對話機會，進一步說，美國將觀察北韓的言行數日或數月後，再考慮因應對策。把球又丟給北韓。

美朝一去一回口水戰，當然，夾在中間的南韓不會不注意。現任反對黨「國民之力」國會議員、前國防部合同參謀本部次長申源植將軍就憂慮地表示，北韓在強烈暗示又要發射飛彈，並且有意離間美韓關係。正巧，南韓總統文在寅訂於21日訪問華盛頓，首度與拜登舉行高峰會談。美國強調文在寅此行將鞏固雙方傳統盟友關係，南韓方面則盡量迴避刺激中國大陸與北韓，將會談議題鎖定在北韓政策共助方案、經貿實際合作、因應氣候變化及疫苗交換等。

4日正在出席倫敦G7外長會議的南韓外交部長鄭義溶與布林肯舉行文在寅訪美前的會談，就雙方關切的議題包括疫苗互換及南韓加入QUAD交換意見。南韓伸手要疫苗，美國則逼迫南韓趕快加入QUAD隊伍。

由此可窺見拜登與文在寅會談的立場與想法南轅北轍。拜登希望透過此次會談機會牢牢抓住文在寅站在美國一方，積極扮演牽制與圍堵中國大陸的角色。然而，文在寅盼望拜登與金正恩早日展開對話，繼續推動他的「朝鮮半島和平進程」政策。

鄭義溶雖在布林肯面前讚美拜登對北韓新政策。即美國再次確認，威脅美國與全世界安全的北韓核武若未完全廢除，美國與聯合國的經濟制裁將持續下去，並且拜登也不會坐下來跟金正恩會晤。但這與文在寅促使拜登早日與金正恩會談頗有出入。

在現實上，文在寅面對明年3月總統選舉壓力，加上疫苗存量有限與飽受輿論的批評之下，可能作出妥協之計，希望能得到拜登的疫苗支援。一般預測，文在寅很可能在美國半導體與汽車電池方面提出合作與妥協，來換取美國疫苗，解決目前南韓疫情嚴峻的缺口。

問題是，文在寅的背後有中國大陸和北韓的注視。大陸已透過各種管道，打聽南韓是否會應美國的要求加入QUAD，目前為止南韓否認有加入意願。尤其，此時文在寅在拜登面前說了讓金正恩不悅的話，恐怕北韓已研發各種新核武，隨時可朝向南韓。

尤其，對文在寅來說，唯一的政績《板門店宣言》得來不易，也無法在下屆總統選舉獲得選民的支持，卸任前的文在寅與剛上任的拜登，透過會談縮減差異確實面臨高難度。

有趣的是，習近平不必出面，由金正恩的核彈「擺平」拜登就足夠了。

（作者係韓國昌信大學榮譽教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※