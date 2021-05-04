行政院主計總處於日前公布台灣今年第一季的GDP成長率，達到了十分亮眼的8.16%，創了10年來的新高，主計總處因而上修對今年GDP成長率的預估，認為可以有機會突破5%。對於很長一段時期經濟成長率都在「保二」、「保三」徘徊的台灣來說，這真是個好消息。

這8.16%的成長率怎麼來的呢？主計總處的分析告訴我們，國內需求貢獻了其中的3.63%，包括民間消費1.02%，政府消費0.58%，資本形成2.03%；其餘的4.53%則是來自於國外淨需求，也就是對外貿易順差。顯然，出超是第一季經濟成長亮麗最主要的因素。

主計總處說明，受惠於全球景氣復甦及新興科技應用需求延續，傳產貨品買氣增溫，按美元計價的商品出口較上年同季增加了24.58%，其中，占比最高的電子零組件增加28.37%，資通與視聽產品增加29.67%，塑橡膠製品、機械、化學品及基本金屬製品等的增幅也都超過了兩成。那麼，這些產品賣到那裡去了呢？財政部給了答案。

財政部4月9日發布的海關統計資料顯示，台灣第一季的出口產品中，有42.9%賣到中國大陸和香港，16.3%賣到東南亞，14.0%賣到美國，8.3%賣給歐洲，6.5%賣給日本。所以，很清楚的，大陸和香港是台灣產品最主要的去處，今年第一季台灣對陸港的出口暴增35.5%。拜出口暢旺之賜，今年第一季的出超比去年增長了49.7%。

新冠肺炎疫情爆發之初，許多人看衰中國大陸的情勢，紛紛呼籲重組產業供應鏈，將工廠遷離大陸，前進東南亞或印度。然而，後續發展卻是中國大陸迅速控制住了疫情，早早邁向經濟復甦，成為2020年G20成員中唯一正成長的經濟體。

在中國大陸表現優異的帶動下，去年台灣藉由對大陸出口，賺取了1450億美元的貿易順差，貢獻了超出21%的GDP，獲得了3.11%的正成長。事實上，過去這幾年，台灣對陸港貿易的出超對台灣GDP的貢獻都在兩成上下，如果沒有兩岸貿易順差的挹注，大家能想像台灣的經濟會是什麼樣的景象嗎？

中國大陸今年第一季的經濟成長率是比台灣還要亮麗的18.3%，在啟動「內循環」的帶動下，大陸可望更加湧現「世界市場」的動能，需要靠貿易來支撐經濟成長的台灣，能夠放棄這麼龐大的市場機遇嗎？

為了減少依賴大陸市場，蔡英文總統在她的第一任期大力推動前進東南亞，第二任期又主張前進印度，可是，她當家主政的這5年來，台灣對陸港的出口幾乎年年增長，「新南向」則一事無成。事實告訴我們，經濟規律是不會因為政治操弄而轉彎的，海峽兩岸已經是經濟命運共同體，不管誰在台灣當家主政，都得認清這項事實。

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）

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