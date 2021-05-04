今年初因國際新冠肺炎疫情嚴峻，中央疫情指揮中心規定自1月15日起返台民眾若回自宅居家檢疫者，須符合1人1戶之條件，使得多數民眾抵台時選擇防疫旅館入住檢疫，再加上適逢農曆年，故全台防疫旅館出現大爆滿現象，甚至一度出現限定市民入住的狀況；同月國家政策研究基金會立即關心民眾找不到防疫旅館的問題，就蒐集全台各縣市防疫旅館資訊彙整於基金會首頁上提供民眾方便查詢。當時各縣市政府對於防疫旅館處理方式不同，從相關網站、資訊揭露，到預訂流程方式不一，各有各的做法，可說是五花八門。其中部分縣市僅能透過電話訂房，讓歸國的部分民眾因為時差因素感到相當不便。

防疫旅館原本是堅守、穩定國內疫情的第一道防線，沒想到近日華航諾富特群聚案卻因為防疫旅館而如雪球般越滾越大。去年中央流行疫情指揮中心已制定的「因應指引：防疫旅宿設置及管理」，並行文請各地方政府配合辦理，指引當中就規定地方政府督導防疫旅宿之管理，對防疫旅館的檢核標準一致，且至少每月進行一次抽核。此時，不禁讓人懷疑各縣市政府到底有沒有確實執行，還是如同民眾申請防疫旅館的過程，對於防疫旅館的管理及監督也是各做各的？

另外，在疫苗優先施打順序上，大家是否都忽略了在第三順位中也包含「防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員」以及「防疫車隊駕駛」，焦點似乎都落在機組人員的疫苗施打狀況，如果政府宣導不周，是否會有防疫旅館員工、防疫車隊駕駛，不知道自己可以接受公費疫苗？少了疫苗的防護，而讓防疫第一線人員暴露在染疫風險中。全台防疫旅館數共約有300多家，可說是第一道防線也是高風險環境，政府是否落實旅館管理？是否需要讓防疫旅館工作人員、防疫車隊駕駛定期篩檢？

去年疫情爆發後，國內產、學、研各界均積極開發新型冠狀病毒檢測試劑、疫苗與治療藥物。上網查看食品藥物管理署所公告的「因應嚴重特殊傳染性肺炎申請醫療器材專案製造可販賣之核准名單」（4/29更新），可算出國內共有13家廠商製造販賣快篩試劑，抗體快篩試劑有6家、抗原快篩試劑有7家。在報章媒體上，也不難發現有國產快篩試劑進軍海外市場，可見台灣的快篩試劑的研發能量不差，但是似乎沒有妥善利用。媒體報導，美國聯邦食品暨藥物管理局（FDA）通過由亞培藥廠（Abbott）開發的新冠肺炎快篩試劑BinaxNOW，已經在上個月開放，美國民眾不需處方就可至三大連鎖超商或網路平台購買。反觀台灣，政府是否應該要把防疫子彈拿出來好好使用了？

（作者郭樓惠為國政基金會助理研究員、陳宜民為國政基金會永續發展組召集人）