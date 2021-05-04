「台灣民意基金會」最新民調顯示，如果近兩天舉行4大公投投票，國民黨將4得其3，穩操勝券，民進黨則一敗塗地。如果國民黨看了這份民調就心中狂喜，以為巧計得售，最後不是公投結果不如預期，就是公投沒贏多少，卻輸了2022年期中選舉與2024年大選。

在因應4大公投方面，民進黨的確做了非常周全的準備與部署。首先，蔡英文總統與蘇貞昌閣揆決定民進黨不對4大公投提出對案。這樣做的好處是一方面展現民進黨讓人民自由行使公投的權力，一方面民進黨知道如提出對案，真理可能愈辯愈明，民進黨未必討得了好。

其次，民進黨不提公投對案，並不表示該黨沒有對策。民進黨的對策就是在全國各地舉辦305場「國政說明會」，向民眾說明民進黨在反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選與重啟核四等4大公投的立場與政策。這樣做的好處是民進黨可以充分利用執政優勢、行政特權、公營媒體、網軍主導議題 與安排議程，帶風向、醜化對手與打擊敵人。

日昨，為化解護藻礁公投爭議，行政院已提出替代方案，將三接外推455公尺，雖然要新增預算150多億，但已經轉換成另一個話術：「藻礁公投若通過就是災難。」

第三， 舉行305場公投說明會的另一目的，就是趁機同時舉辦305場選舉造勢大會。民進黨知道，2022年期中選舉結果攸關2024年大選。因此，有意參加縣市長、 縣市議員、立委與總統的民進黨政治人物，皆可透過「國政說明會」這個場合展現口才、人氣、政治魅力、動員能力與對黨的忠誠。易言之，民進黨是利用8月28日4大公投投票之前的「國政說明會」提前操兵，一面強化黨員與支持者的動員能力，一面甄選能征善戰的選舉好手。

第四，對民進黨來說，公投輸贏是小事，反正輸了可以耍賴。選舉勝負卻是大事，因為攸關權力是否在手。民進黨自知，由於2022年期中選舉這一仗是一場硬仗，若是大敗虧輸，2023年未必天上會再掉下兩把槍；因此，所有從政黨員必須提前動員與提前操兵，才有機會勝選。

國民黨在這一年雖革除不少「溫良恭儉讓」的惡習，但是仍看不懂民進黨的把戲，或不知如何應對，甚至不會見招拆招。目前，國民黨還是一切按計畫照表操課，公投辦完，辦黨主席選舉、 縣市長與縣市議員候選人提名、總統與立委候選人提名，一切都要照規矩來，所有事都要按部就班。民進黨是執政黨，卻有高度危機感。國民黨是在野黨，卻不知今夕何夕，還是一切照章行事，豈不可笑？

如果國民黨不知權變、不提前修改遊戲規則，例如改善提名辦法與變更作業時程，提前甄選期中選舉與大選選將，把公投當選戰打，恐怕最後會是贏了公投，輸了選舉。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）