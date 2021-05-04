華航機師與諾富特飯店的疫情持續蔓延，確診者足跡在雙北走透透，台北市長柯文哲與新北市長侯友宜重炮開轟中央防疫缺失。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則自信滿滿，保證不會是部立桃園醫院的翻版，反酸有意見者怎不早講？陳時中打死不認錯，說穿了就是為選戰鋪路，絕不留下防疫不當的紀錄。

華航疫情風暴遠甚於部桃事件，確診者足跡遍及大眾交通工具及新光大樓等商圈。柯文哲質疑疫苗施打順序錯誤，條列中央4項缺失，最嚴重的是防疫旅館沒有「分艙分流」，與部桃犯了同樣的錯誤，顯示已是第2次犯錯；侯友宜則批中央不採納入境全面普篩的建言，造成民眾恐慌，是防疫嚴重疏失。

不只雙北市長開轟，前衛生署長楊志良及中華民國防疫學會理事長王任賢等人都批評「分配疫苗順序」錯誤，才導致華航機師疫情擴大。陳時中面對各界善意的建言，不思反求諸己，總是回應政策沒有錯誤問題，還反酸建言者對疫苗施打順序有意見，公布時為什麼不早講？

陳時中為何老神在在、死不認錯？可以從疫情沒擴大前，他頻頻接受媒體專訪、勤跑公開活動行程一窺端倪。多位汲汲營營布局2022縣市長選舉的綠營戰將，看著陳時中可以天天在疫情記者會曝光已夠吃味了，但對陳時中而言卻還不夠，除了防疫績效，他急於形塑鐵漢柔情形象，目的就為選舉打底。

明年雙北市長選戰是兵家必爭之地，各家機構民調的綠營人選陳時中都名列前茅，不論征戰台北市或對決拚連任的侯友宜，都有放手一搏機會，導致陳時中的防疫思維永遠是政治考量優先，一旦脫口承認防疫不當，未來勢必成為選戰攻擊焦點，尤其防疫神壇坐久了的陳時中，早已錯覺自以為是神，專家建言自是馬耳東風。