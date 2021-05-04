《經濟學人》雜誌以台灣為封面故事，稱台灣是地表最危險的地方，美、中須慎防因台灣而引爆戰火。

《經濟學人》可能有些危言聳聽，但台海緊張情勢升高，卻是不容否認的事實，前美軍印太司令戴維森在國會聽證就示警，北京最快可能在2027年採取軍事行動，台灣將首當其衝，剛上任的印太司令阿奎利諾更以「迫在眉睫」形容大陸攻台威脅。

台灣人戰爭風險意識偏低

國人對《經濟學人》的警示並非無感，《美麗島電子報》公布最新民調結果顯示，台灣民眾對於「解決台灣與中國的政治爭議，兩岸最終難免有軍事戰爭」，認為「不同意」者降至相對低點54.2%，「同意」則來到相對高點39.6%，但仍然有6成民眾不相信大陸會對台動武，戰爭風險意識偏低。

或許多數台灣人認為，兩岸政治關係雖然不睦，但經貿往來更緊密，北京應會考量經濟得失，不至於打破台海和平。台灣今年第1季經濟成長率開出紅盤，初估成長8.16%，創金融海嘯後的2010年第4季以來新高，台灣對大陸出口依舊暢旺，絲毫不受兩岸政治針鋒相對的影響。經濟榮景不僅使國人對戰爭危機的迫近缺乏現實感，亦放任兩岸關係持續惡化。

然而，不僅《經濟學人》示警台灣危局，日本4月27日公布2021年版《外交藍皮書》亦直指中國軍力增強及在東海、南海的活動，此成為包括日本在內的地域及國際社會在安保上的強烈關切事項，認為「國際社會的力量平衡正在發生重大變化」。為防備台海緊急事態，日本推進美日同盟一體化，以確保其周邊安全，但中、美在日本周邊海域緊張升高亦潛藏著日本被捲入軍事衝突的風險，此為日本外交之兩難，菅義偉內閣須持續採取避險。

在《外交藍皮書》中，日本仍將中日關係定位為「最重要的雙邊關係之一」，且未將美、日《共同聲明》言明之「台灣海峽和平與穩定的重要性」載入《外交藍皮書》，以顧及中日關係。中日關係雖因美日同盟一體化而急轉直下，但日本的經濟卻越來越依賴中國，日本財務省4月19日發布的2020年度貿易統計速報顯示，日本對中出口占比攀升至22.9%，首度突破2成，超過對美國出口，創下10年來新高，中國是日本出口及投資的重要市場。4月28日，日本國會批准《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），此為中、日、韓之間的第一個自貿協定，估計將推升日本國內生產毛額（GDP）2.7%。

別盼美日為台灣挺身而出

若中、美對立升高波及經貿領域，恐影響日本經濟榮枯，日相菅義偉為經濟計，應會築起防火牆，在對美協調的同時仍保有自己的節奏。日本至今未與七大工業國集團（G7）的其他成員同步，因新疆人權問題制裁中國，更不跟進美國使用的「中國在新疆實施種族滅絕」等言論。日本近年雖高舉「價值觀外交」，但僅止於口頭，不似美國及歐盟常以此發動制裁，在對緬甸軍政府制裁上，日本亦態度慎重。日本認為，制裁無助於區域穩定，且常適得其反，耐心的溝通、對話較制裁更有效。

日本駐中大使垂秀夫強調，將根據兩國領導人達成的共識，繼續致力於構築穩定的中日關係。此外，日本外相茂木敏充及外務省亞洲太平洋局參事官先後重申，日本將遵守《中日聯合聲明》及《中日和平友好條約》，此兩項文件為中日關係的基礎，日本無意制定《台灣關係法》，明確對台關係的法律分際，而將持續在「台灣問題」上模糊以對，以免東海及台海的緊張事態擴大。

為台海和平及穩定計，《經濟學人》認為美國在兩岸間需要微妙的平衡，一方面讓北京確信華府不支持台獨；但也要讓北京認知道，以武力改變台海現狀將付出慘痛代價。其實，美國及其盟國支持的台海「現狀」應與《經濟學人》所言相去無幾，副總統賴清德的「台灣是主權獨立國家與中國互不隸屬」之議，將重蹈陳前總統當年的失敗，使台灣失去美、日等盟友的支持。

在美、中競爭下，民進黨千萬不可錯估形勢，認為台獨或「一邊一國」情勢大好，而將台灣推向險境，坐實《經濟學人》所言「地表上最危險的地方」。兩岸衝突絕非美、日等友邦的利益，不能一廂情願盼渠等理所當然的為「保台」挺身而出，屆時台灣恐淪為棄子，近來美國「棄台論」再起，是為警訊。