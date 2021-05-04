英國《經濟學人》形容台灣是「地球上最危險地區」，或許危言聳聽，但台灣民主化以後，似乎愈來愈不在乎「和平」，尤其民進黨執政後，不惜對大陸擺出對抗姿態，美中關係惡化後，如獲至寶緊跟著美國對抗中國的腳步，認為有利於永久執政。視和平如敝屣的態度，使台灣成為區域衝突的導火線。

衝撞大陸轉移民怨焦點

過去5年，大陸對蔡英文總統的態度其實相當克制，希望為民共關係保留改善的餘地，但最近出現改變的跡象。大陸國台辦針對總統蔡英文和副總統賴清德在「海內外國是會議」的發言，做出強烈回應，發言人馬曉光批評兩人「發表挑釁言論，聲稱要讓台灣成為正常化的國家」，是「操弄和鼓噪謀獨議題，大肆散播台獨言論，進一步暴露了他們偽善意、真台獨的本質，撕下了他們所謂緩和兩岸關係的面具」。

陸委會主委邱太三剛接任時，曾期望兩岸「春暖花開」，但春天仍然遙遠，兩岸依舊冰凍，蔡英文與賴清德的談話更讓兩岸僵持雪上加霜。

其實，蔡英文並未出席「海內外國是會議」，而只是發表書面談話。大會主題是「台灣國家正常化，亞太和平永續化」，她強調「台灣會持續深化與理念相近國家的合作，善盡區域成員的責任，與其他國家共同捍衛民主自由，維護印太地區的穩定和平」，內容其實中規中矩。

副總統賴清德卻在會議中表示：「台灣是主權獨立的國家，與中國互不隸屬，這是不爭的事實。」他還重申，台灣前途只能由2300萬台灣人民決定，而非任何國家、任何政黨或任何人可以輕易決定的。這是鮮明的「兩國論」，與蔡英文政府的「中華民國台灣」論述有別。

副總統在美中日三方關係緊繃時刻拋出台獨論，所為何事？只是做給美國看嗎？恐怕不是。拜登政府中國政策的表述已非常明確，是「對抗、競爭、合作」的三合一策略。蔡政府卻持續「以獨抗中」政策，想必是為了近來內政「天災人禍」頻仍，需要再次衝撞大陸，以轉移民意責難的焦點。

以衝撞大陸化解自身危機，是1996年台灣第一次民選總統爆發飛彈危機後，民進黨屢試不爽的戲碼，不管是選舉落後或內政不利，都可轉危為安，已成為民進黨的慣性，只要出現危機，就再次演出。

但是「狼來了」的戲碼不斷演出，終究不是常態，不但不會讓台灣「正常化」，在兩岸之間不斷的築高牆，反倒讓大陸有「廣積糧」的機會，如果兩岸最終必有一戰，台灣在高牆之下，又有何實力對抗大陸攻台？

需提出兩岸和平路線圖

和平是人類最高價值，冷戰時代美蘇兩強激烈對抗，屢次爆發代理人戰爭，但兩強始終以「建構和平」為最高政策目標，因而未爆發核子大戰。兩岸硬實力不成對比，更應積極建構和平才是，但民進黨卻反其道而行，讓《經濟學人》憂心是「地球上最危險地區」。「和平」絕對不是靠衝撞獲得，而要有「和平建構」的策略，特別是小國面對大國時，更需要一套和平策略。

陳水扁執政時期，蔡英文擔任陸委會主委時，曾提出「兩岸和平穩定的互動架構」，當時就以「和平」為最高價值與原則。蔡就任總統後，拒絕接受「九二共識」，很多人曾希望以「和平共識」取代「九二共識」，雖然大陸沒有接受，但終歸足以展現台灣追求兩岸和平的意志，避免兩岸對抗呈現螺旋性惡化趨勢。

遺憾的是，蔡英文就任總統後，並未以和平為念，第一任宣布「不走與中國對抗的老路」，在第二任宣示「以和平、對等、民主及對話的原則，期望與大陸互動協商」，但都是空話，走的卻是對抗衝突之路。

和平應該是兩岸不可放棄的最高原則。台海已成為地緣政治全球最危險的火藥桶，更需要積極「建構和平」，首先應該提出「和平路線圖」，並以此與大陸對話。大陸既然未放棄和平統一，也應該提出「兩岸和平路線圖」，框住兩岸關係，降低外部勢力的操弄與兩岸內部極端勢力的破壞。