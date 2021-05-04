雖然中國大陸高成長部分是因為在2020年第一季，新冠肺炎疫情肆虐下中國大陸經濟衰退6.4%，基期較低的原因。不過中國大陸經濟已大致擺脫新冠肺炎，目前GDP規模已經回復到新冠肺炎前的水準。相較於美國及歐盟仍未完全由疫情脫困，經濟復甦緩慢，GDP仍未回到新冠肺炎發生前的規模，中國大陸是世界經濟的亮點。

預估今年中國大陸經濟成長率將會在8%以上，超過官方6%的目標，遠優於2020年的2.3%，也領先其他主要經濟體。

2021年第一季中國大陸對外貿易有大幅成長，出口較去年同期成長近4成，其中民營企業出口成長高於外商投資企業。另外中國大陸由於受到美國甚至全世界的圍堵，目前是採取擴大內需，強調以內循環的方式提振經濟。在各國普遍內需疲軟，進口不振下，今年第一季中國大陸進口較去年同期成長近兩成，包括台灣等全世界主要國家對中國大陸出口大幅增加，甚至還創新高。預估在全球其他地區疫情未完全控制下，中國大陸在全球市場的重要性還會增加，成為帶動世界經濟成長主要力量。形成各國圍堵防制中國大陸，但又離不開中國大陸市場的情形。

在2021年第一季中國大陸實際到位外人投資，較去年同季成長將近4成。根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的統計，在2020年中國大陸已經超過美國，成為全球吸引外人投資金額最大國家，其中以服務業投資增加較快，反映出各國雖然製造與中國大陸脫鉤，但仍積極深耕中國大陸市場。

中國大陸雖然經濟表現不錯，但也存在一些問題，包括仍有通貨膨脹的壓力，失業率有待降低，工業生產在下半年能否持續，以及如何確保國內消費力道等，均有可能影響未來經濟成長的動能。

美中關係的發展，也會影響未來中國大陸經濟。拜登總統沿續對中國大陸仍強硬政策；通過美國戰略性競爭法，將中國大陸視為主要競爭對手，並將採取全方位圍堵措施。拜登政府目前對中國大陸懲罰性關稅並未加碼，美中仍維持川普時期的關稅架構；但拜登政府又將7家中國大陸企業，列入實體清單的拒絕往來戶，美國對中國大陸的制裁仍會持續。

中國大陸為求突圍，除了以內循環支撐成長，加速自主創新以提高競爭力外；也尋求與其他大國，例如俄羅斯結盟來反制美國。中國大陸也積極拓展對外經貿網絡，投入區域經濟整合，除了已經批准區域全面經濟夥伴協定（RCEP），有助於促成RCEP在明年正式生效；中國大陸更多次表態加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。最近在博鰲論壇中國大陸又拋出融合CPTPP及RCEP的構想，還直指美國可以扮演關鍵角色，並呼籲美國應更積極參與多邊經濟貿易體系，不要一直以防堵中國大陸為目標，未來雙方的交鋒可持續觀察。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

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