我的父親柳際明將軍，抗戰時期參加了長沙會戰，對於武寧通城戰役以及湘北會戰，曾經寫下了他的親身體歷。

民國二十六年七月七日，七七事變爆發，中國正式向日本宣戰，對日抗戰正式開始。 父親在自傳中寫道：「七七事變起，招集貴州地方武裝，成立陸軍補充師，出境抗戰後，任陸軍第五十五師師長，第九十四軍副軍長，第九戰區長官部副參謀長兼工兵指揮官，參加武漢外圍作戰，奉頒陸海空軍甲級一等獎章。二十八年，任陸軍七十七師師長，參加武寧通城作戰，鏖戰九晝夜，陣地屹然無恙，奉記大功一次，頒華胃獎章。九月參加湘北會戰，並於湘陰三姊橋以孤軍伏擊敵後，使敵攻長沙企圖不逞，奉記大功一次。」父親對這兩次戰役，曾經寫下詳細報導，特簡摘如下：

武寧戰役──(又稱武寧通城戰役)

二十八年三月二十一日拂曉日軍開始向我進攻武寧以東地區，重點指向七十七師，敵以步兵空軍轟炸，均未得逞，二十三日第三師奉命接防武寧公路正面，敵集中兩個炮兵聯隊專向第三師集中攻擊，該師於二十五日晚以傷亡過重，撤至後方整補，陣地乃由第十五師第七十七師分別派隊接回，敵仍積極猛攻，幸七十七師當時採用反斜面陣地，於高地後方構築分散，敵空軍轟炸及炮兵射擊，而我方傷亡尚不嚴重，俟敵兵接近反斜面陣地，敵砲兵空軍不能支援時，我再由反斜面越出，發射輕機槍之高度火力，致在短距離內，予以殲滅。抵抗至二十八日，敵由戰車施放毒氣，全軍情勢危殆，幸適天雨，竟將毒氣衝散，我守兵因得轉危為安。二十九日晚新編軍第十五師第十六師接七十三軍防務，三十日上午十時因第十五，十六師係新編部隊，當無作戰經驗，陣地於接防後被突破，武寧竟被敵佔領，戰役遂告結束。此次戰役中，戰鬥異常慘烈，第三師傷亡最為慘重，次為笫七十七師，傷亡六千七百餘人，在陣地中，父親亦被子彈射穿頸部，幸得副官薄明將父親救回，險未喪命。這次戰役，後來獲得日方密報電，稱日軍在攻擊武寧戰役中曾增援三次，認為是中國軍隊抵抗最頑強的一次，因此並向其本國廣播曰：「至中國作戰以來，從未遇過如是之頑強抗拒也」。是役父親受頒華胄獎章，並記大功一次。同年九月，復參加湘北會戰，並於湘陰三姊橋以孤軍伏擊敵後，日軍首尾兩蹶，潰不成軍，使敵攻長沙企圖不逞，造成第一次長沙大捷，此役父親奉記大功一次。

笫一次長沙會戰──高牆河汨羅江南北岸地區(又稱湘北戰役）

時間：民國二十八年九月二十四日至二十九日

雙方兵力概況：我方：陸軍八個師，約八萬九千人。敵方：陸軍三個師團及艦艇陸戰隊約七萬人

指揮官：第九戰區司令長官薛岳上將

第十五集團軍關麟徵所屬第五二軍張耀明（第二師第廿五師第一九五師）

第三十七軍(第六十師梁仲江第九五師羅奇）

第七十軍李覺（第十九師李覺第百0九師唐伯寅）

第七七師 柳際明

戰鬥經過：

九月廿四日陸軍第七三軍奉司令長官薛岳命令要旨，彭位仁軍長應率十五師參加高安方面作戰，第七七師應即經長壽街進至三姊橋參加湘北方面作戰，由司令長官直接指揮。七七師於十七日晨到達三姊橋以東地區時，接電話諭七七師應盡種種方法遲滯當面敵人之前進，當時已由汨羅江渡營口上陸，我友軍情混亂，連絡困難，七七師以勾形配備，遲滯敵之前進，直至下午五時，敵始停止前進，此時七七師距撈刀河僅十八華里。

七七師當晚蒐集情報，知道敵人約四萬人由汨羅江南渡至營田上陸，今晚宿營後不致另有行動而撈刀河橋樑已由我第四軍撤收，敵人無法由撈刀河渡河。因集議為擾亂敵人後方，計決分區，以步兵營為單位，由敵人宿營地間隙，進至汨羅江南岸，搶得日軍渡船，該師賈楚喜團三個營梁國棟團二個營轉進北岸，殲敵兵站人員數百人搗毀日軍醫院倉庫多處及破壞撟樑等，師部其餘不及過汨羅江者，則進行三姊橋以東山區，機動襲擊亦有斬獲。 廿八日敵雖迫近撈刀河北岸，但無所得，廿九曰起，敵人開始轉向金井崇陽方面退回岳陽。

七七師到達戰地，立足未穩即已入汨羅江撈刀河間地，如不挺進汨羅江北岸，則不僅無補戰局，本身亦將於廿八日為優勢敵人所殲滅，作戰時幾已入夜，民眾均外出活動，七七師官兵原為湖南人，因得民眾協助，引導至敵後搶得渡船，挺進北岸，破壞敵後方兵站設施，而敵對我行動，毫無所知。使得日軍進攻長沙企圖不逞。最後退出了長沙，我軍得到了第一次長沙會戰的勝利。長沙會戰是抗日戰爭進入僵持階段以後，國軍抵抗日本帝國主義軍隊侵略所取得的第一次勝利，這沉重的打擊了日本軍隊，振奮了全國人民抗戰勝利的信心。據統計三次長沙會戰，中國軍隊陣亡，失蹤及受傷的將士達9萬3944人，殲滅日軍共十一餘萬人。

汨羅江戰鬥圖。（作者提供）

鄂西會戰

民國三十二年（1943）六月，父親任陸軍七十五軍軍長，率部參加鄂西會戰，克敵據點，奉頒干城一級獎章。

常德會戰

同年十一月參加常德會戰，晉敘三等雲麾勳章。

記得2013年我及鄭沅去張家界旅遊，途經常德，導遊告訴我們，常德的百姓們很恨日本人，因為抗戰時日本人在常德放毒氣，當年因為日本人久攻常德攻不下，他們最後就用毒氣，結果整個村莊的人都死了，真是多麼殘酷！可惜父親沒有寫下當年作戰的情景。

父親在武寧通城戰役中曾清楚寫出，日本人用戰車釋放毒氣，這種行為在當時國際公法中是不允許的，可是日本人完全不理國際公法，照做不誤！