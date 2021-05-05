衙署，即衙門，官署所在地。各地縣城等必設一衙，是管理百姓的機構。衙署基本上都選在好位置，總體布局「前朝後寢」，大堂在大院子前端，住家在後院，互不干擾。以往對於衙署這類建築的保存並不妥善，絕大部分都已遭到拆除。河南內鄉縣衙是迄今保存最完整的。

城池，中國古代對城市的叫法，因為「有城必有池」。池者，指護城河、城內大水池也。中國古代的都市建設成就相當輝煌，築城時便將挖掘城河、水池時的土石拿來蓋城牆。過去戰爭頻繁，統治者之間、統治者與老百姓之間，都有可能發生戰亂。為了保衛財產，興築各種城池做為防護，自始至終未曾停止。

築城需耗費大量金錢，但其建設之數量，城池內容之變化，雄偉堅固之程度，放眼全世界都非常獨特、值得稱道。其中，城池之選地、利用地形、規模大小；城牆與城門、敵樓與馬面之安排（馬面是宋代名詞，也稱為硬樓、軟樓，是一種為了防禦敵人攻城、保衛城池的設施。也就是在牆體的外樓建一個大約五公尺×八公尺的方垛，從外表看與城牆相同）；城內的道路設計、大街小巷、河流與水池、橋梁與碼頭；公共建築、居民街坊、民居住宅的安排等，設計手法之高明、變化之豐富、防衛思想之鮮明、防衛之堅固，其他文化不可比擬，也無法達到。

中國古城數千座，至今許多座尚存原貌，如湖北荊州城、寧夏銀川城、山西平遙城、陝西西安城、湖北襄陽城、河南鄧州城等，完全可以看出當年面貌，值得一訪。

民居，中國南北方的民居區別甚大。總的來說，南方民居非常開敞，空間高大，內外相通，牆體較薄，片瓦覆蓋，不用大泥，外部塗抹白灰，構成江南粉白牆。建築材料十分簡單，整座房屋十分輕靈、秀巧，尤其簷角翹起甚銳，予人輕快之感。北方由於冬季氣候寒冷，民居為封閉式，內部空間小，內外不太通達，屋頂和牆壁都砌得厚厚的，用料粗壯，給人堅固耐久的感覺。特別是灰瓦青磚、土牆土壁，屋簷不做挑角，屬於古樸風格，也讓房屋顯得十分厚重，非常穩重大方。

曾有外國人在書中寫道：「中國建築如同兒戲，千篇一律，沒有什麼大的創造。」

每個民族都有其特有的生活習慣、意識及思維方式，如果不深入了解該民族的文化，看到的都是表象。中華民族是一個富有創造性的民族，對文化的創造，獨立於世界民族之林，為人類文明與發展做出了很大的貢獻。就建築而言，無論是建築的類型還是單一建築，都有偉大的思想性與創造性。若分析建築的平面布置，則可見禮制貫穿其中。

中國是禮儀之邦，注重禮教，西周就已編著「三禮書籍」，即《禮記》、《儀禮》、《周禮》，針對當時社會的衣、食、住、兵、農、工、商等做一總結，尤其是針對城市與建築制度做出符合「禮」的相應規定。「禮制」之下，建築受到一定約束，不能隨隨便便異想天開，想怎樣做就怎樣做。以城池總體布局為例，由一中軸線貫穿，重要的建築都蓋在中軸線上，以中軸線為主，左右對稱。若是皇宮，左祖右社，前朝後寢。

同理，單一房屋要單數開間，中間為中堂間，要寬大，供家人以中堂為中心來生活。其他如前低後高，主次分明，主人住主屋，兒孫小輩住廂房，都按禮制規定，人們遵循祖制，代代傳承。從表面來看或許是「千篇一律」，實際上還是有很多變化。各地情況不同，住宅樣式自然也不同，內容十分豐富。

此外，園林建築和道教建築都很靈活又自然，不受約束，隨意布局，隨地勢自由建造，只求景觀合宜，層次分明，景中有景點，景點中構成畫面，兼具自由與和諧、人工與自然相結合之美，哪裡會呆板與不靈活呢？又怎麼會「式樣變化不多」呢？中國古代建築的類型和樣式之多，設計手法之豐富，遠超世界上任何一個國家。

（待續）