這個有點魔幻的故事，還得從前年4月份講起。

前年春天，有位專門做民宿的大老想跟我家合作開民宿。田府坐北朝南，面朝秦嶺，地理位置優越。而且我家的小院，也被我爸媽打理得井井有條，甚至連我家廁所，都喜提了「文明示範廁所」稱號，確實有做民宿得天獨厚的條件。

這是難得一遇的好機遇，意味著以後就可以多賺一點錢或者很多錢了。我爸心潮澎湃，一心想合作，對方便草擬了合同。然而一看合同，裡面的條款對我家很不利，且對方絲毫不願讓步。我們由「甲方爸爸」，逐步淪落為「卑微乙方」。除了我爸外，我家所有人以及親朋好友們都覺得這事不妥。我還咨詢了當律師的同學，得出的結論也是合作風險較大。基於此，合作未遂，但開民宿的想法，自此就在我爸心中萌芽了。

本以為我爸只是說說而已。畢竟開民宿，對一個從沒做過生意的農村小老頭來說，並非易事。但去年國慶前，我爸突然在「相親相愛一家人」群裡說，他準備十一過後，就開始動工，還讓我們週末回家一起共商民宿大計。

其實一開始，我對我家開民宿這件事是不抱希望的，所以壓根沒太放在心上。鄉村民宿在我看來，就是有錢人的遊戲，以及誘騙文藝青年下鄉的圈套。他們在城市賺夠錢了，厭倦了鋼筋水泥，就去鄉間找個小院，花些錢打造成民宿。一方面增加副業收入，一方面給自己打造個能休閒娛樂的後花園，講究的就是個「詩和遠方」的情懷。至於能不能成功，盡人事，聽天命。成功更好，失敗了的話，還能重新回到城裡「打工」。而且受疫情影響，無數民宿都在瀕臨倒閉的路上。

我家開民宿，一是沒經驗，二是沒人脈，最重要的是：沒錢。我微薄的存款，本來是留著買車的。好不容易拿到了駕照，特別想擁有人生中第一個「大東西」。而現在，卻陷入了兩難：是先滿足自己的需求比較好，還是投入到民宿大計裡？一開始因為這個，我還在我爸跟前發了好幾次火。我覺得開民宿就是一場「博弈」，輸贏未知。但至少買車，鐵架子是實實在在擁有的。而且我覺得他理解不了，對於畢業五年都碌碌無為的我，終於有存款可以實現自己小心願時，那種興奮又迫切證明自己的心情。

「你去年還說咱們一起攢錢，到時候好好做民宿給你爸圓夢。現在又變卦了，一會兒想買車，一會兒想買房，咋整天想一出是一出！」我媽在我家群裡的激情發言又瞬間點醒了我。雖然存款杯水車薪，但對於我家來說，卻也舉足輕重。我的小心願最終還是臣服於全家人的大夢想，我們一致同意開始做民宿。

我爸提議，我家採取股份制，投多少錢就佔多少股份。我弟沒存款，只能喊加油。我和我爸媽一人4萬（人民幣，下同），作為首批啟動資金。就這樣，三位股東坐在炕頭，在並不是很和諧的氛圍中，完成了田氏集團的第一次股東代表大會。

曾經聽朋友提起過，那些稍有名氣的連鎖酒店，一間客房的裝修成本都在10萬左右。而我家的這一點點啟動資金，真的就只夠啟動的。對比起1個月就能賺十幾萬的商界大老，那一刻的我，只覺得自己渺小如蜉蝣。就像一隻小雞仔，硬要擠破身子，在一群大鵝中間搶蟲子吃。我惶恐、忐忑，卻也無計可施。

但我爸那邊，已經風風火火地開始搭建起了「夢工廠」。他帶領工人一起，把我家原來的大車庫鑿開了三個大窗戶，改造成了餐廳，以便欣賞窗外秦嶺美景。還把我家的「小別墅」，內內外外都重新粉刷了一遍。

我家一共有5間房間可以做客房，如何加蓋衛生間、通下水是個大問題。我爸研究半天，又「斥巨資」，在拼多多上花了一萬八，買了5個衛生間。我問質量如何？我爸說槓槓滴，倆人站裡面踩都沒問題。

本來老父親沒跟我們商量，就在拼多多上買廁所這件事，我非常想大刀闊斧吐槽。我當時得知這個消息後，分外震驚。一是我沒想到衛生間都可以在網上買，二是更沒想到會有人在拼多多上一次性消費近兩萬。我真的想不出來，我爸下單時，是抱著多大的勇氣和決心。

既買之，則安之。當我回家看到安裝好的廁所實物後，我還是小小地震驚了一下：廁所雖然空間小了點，但卻五臟俱全，質量也還可以。雖然從細節上，還是透露出那麼一絲廉價的「拼夕夕」風。在我和我媽的三令五申下，我爸才答應，以後絕不在拼多多上買東西。

事後我反省了一下自己，我之所以想取笑我爸，是因為我好像一直都站在一個局外人的角度，看待做民宿這件事。但是作為合夥人之一，我又完全能設身處地，理解我爸能省則省的想法，畢竟資金有限。

老人家在拼多多網購的走廊燈。（作者提供）

我爸從一開始的不會網購，到後來可以和客服熟練周旋，不知道經歷了多少個坑。他現在歌也不唱了，每次一有機會，就和我媽去周邊別的民宿參觀學習。回到家看手機的時候，永遠看的都是關於民宿的內容。

我爸雖然摳門，但格調還在。他嫌衛生間裡自帶的花灑不洋氣，又果斷花了1500元重新買了幾套酒店專用的花灑，安上後確實一下子有酒店那味了。我們不讓他在拼多多買東西，他還是偷著買了幾個燈。沒想到效果還出乎意料的不錯。得到我們的讚許後，我爸的勁頭更足了。

週六晚上，我和我弟幫我爸一起調整完燈帶位置後，我爸站在二樓陽台上，慷慨激昂地給我們說著他對院子的設計，說著每個房間想怎麼佈局，說著他所有的規劃和想法。從山上吹下來的下山風格外刺骨，刮得人臉生疼。但也沒有吹涼我爸心裡的熱血。

「我和工人把每個房間都又吊了頂，可以隔熱隔音；咱房子外頭，用真石漆全噴了一遍，現在都流行這種材料；我還買的遙控開關，方便人家來住的時候躺床上關燈；咱二樓陽台上，到時候我買幾個地燈，晚上燈一開，就把二樓外牆照亮了，好看得很；院子裡我還想搭個遮陽棚，夏天人坐著聊天涼快；牆角再栽幾棵竹子；門頭你覺得啥顏色好看……」我聽著我爸興奮地演講，此刻，他在發光。言語間，都是對未來的美好憧憬。我好幾年，都沒見過我爸這麼開心過了。

我爸講的很多名詞和術語我都沒聽過，我一直覺得他待在村裡，知識面和審美肯定不及年輕人。沒想到，他在偷偷地學習，想要驚艷所有人。他的審美和創意也不禁讓我嘖嘖稱奇。我一直害怕最後出來的是個半土不洋的農家樂風格，但至少從現有的樣子看來，還是半個北歐簡約風。或許有很多不完美之處，但已經盡力了。

講了這麼久，一直都沒提到我媽。因為家裡的裝修事物都是我爸一手打理。我媽為了多攢點錢投到民宿裡，還一直在縣裡上班。我家的每個人貌似都沒有閒下來，我爸負責在家裡裝修，我媽負責屆時在西安的小吃培訓班裡精進廚藝，我負責後期宣傳外聯，就連我弟，也發揮自己專業技能，用電腦繪製裝修效果圖。一家四口的勁兒都在往一處使，這種感覺怎麼說呢，緊張又讓人期待。

母親在西安的小吃培訓班精進廚藝，給客人燒上一桌好菜。（作者提供）

我自己，也在這條路上，開始體會到了創業的艱難。做「打工人」，只需要把分內之事幹好就行，而作為老田家農家樂CEO，得考慮到一切因素，盡可能壓低成本的同時，又得處理好一切內憂外患。這條路真的比想像中的道阻且難，才剛開始起步，就遇到了「資金鏈斷裂」「股東內部意見不合」等問題。從選床選桌椅、地板選什麼風格，到資金不足、辦證艱難、應對檢查、如何宣傳……所有的難題好像都亟待解決。由打工人到CEO的轉變，我的角色似乎還是沒有完全轉化過來。

我每次回家時，家裡都會有點改變。我有時也會拍照片發朋友圈裡，更新下家裡的民宿事業，得到的全是大家暖心的鼓勵和祝福。但我也清醒地明白，對於我家來說，我們沒有試錯機會可言。成功的話還好，失敗了，就只能當是一場夢吧。

我爸講起民宿時的興奮與開心，以及眼裡的光，是我決心想把這件事做好的源動力。即便，這是一件看起來很「烏托邦」的事。做不成民宿，還可以做農家樂，只要我爸我媽可以在家裡，安安心心地有點收入，不用再下田苦賺錢。我爸也能發揮他社交老達人的技能，還能陪顧客唱歌嘮嗑；我媽呢，就喜歡別人誇她做飯好吃，說不定以後，除了家人外，會有更多好心顧客願意吹她彩虹屁。

前途未卜，但不去試，就什麼都沒有。畢竟，這或許是我活的這20多年來，離當富二代最近的一次。

想起了一句很應景的歌詞，可以送給我爸：「那些你很冒險的夢，我們陪你去瘋。」

（田大牙/陝西西安）

裝修後的民宿陽台。（作者提供）

開張後的民宿。（作者提供）

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