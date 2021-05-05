五一勞動節，大陸在疫緩後報復性旅遊，各景點又是人山人海，廣州東白雲機場不用說，但是在1986年5月3日，當時這裡卻很冷清，一個戲劇化的畫面出現了，一個人騎個腳踏車，向剛停在跑道頭的一個龐然大物的飛機奔去，駕駛從機艙 窗高高的往外看，有點奇怪，為何只有一個人來？他以為會有大陣仗的迎接。

機門打開，這個人放好腳踏車，對從舷梯上走了下來的人說：「抱歉，我是廣東民航局副局長。今天是五一勞動節長假，只有我在機場當班。」

這架飛機的機長是王錫爵，他迫不及待地說：「我要和家人團聚 ，我要求到祖國大陸定居。」

當晚，中共廣東省委林若、葉選平等設宴歡迎，王錫爵激動地說：「我很想念大陸的山河和親人，見到你們很高興。台灣同胞都盼望兩岸能夠通商、通郵、通航。」

主持空軍特種作戰任務的空軍副參謀長衣復恩說：「值得一提的是，1965年5月27日王錫爵出任務，執行對湘、桂、粵地區偵照任務，一路上皆發現噴射機蹤影；最後王錫爵飛臨白雲機場上空，看見有戰鬥機廿餘架，附近並有噴射機凝結尾一條，這是王錫爵第一次看到白雲機場。他絕沒料到，後來他會駕華航的Boeing747貨機投奔中共，降落在這個機場。」

誰也沒料到，後來，這個飛機上的中華民國國徽給拿了下來，換成了梅花，到了2021年，這個飛機竟漆個大大的「貨機」，機徽改成了Cargo的C中間夾個台灣省圖。說是要正名，不要被誤為「中國」，ROC被縮到最小，只有王錫爵當年駕駛的U-2飛機是仍然看的清楚。

但是，這些照片是要由美國來解讀的，到今天更是如此。

王錫爵被稱為「打破兩岸堅冰第一人」，他的的駕機回家事件，撼動了蔣經國的不妥協、不接觸、不談判的「三不政策」。蔣經國在與郝柏村討論時，對這位「黑貓中隊」優秀飛行員的王錫爵為何會叛逃，表示實在無法理解。

這件事雖然開啟了兩岸的「接觸」，但是蔣經國還是頑固堅持與大陸的敵對立場，第二年的五月在國民黨中常會說：「隔海中共無日不想消滅我們，如何確立我不敗之地，首須不予敵以可乘之隙。」李煥都主張要接受中共善意，可以展開交流談判，蔣經國還是遲疑不決，半年後他就死了。

蔣經國是領導空軍特種作戰部隊，34黑蝙蝠，35黑貓中隊的人，他與U-2的飛行員都熟近。蔣最親近友好的空軍情報署長衣復恩負責這項任務，後來就是為了U-2照片和衣向美方人員說反攻無望論，蔣在1966年把他這親如兄弟的人關起來，共一千零六十六天。

作者（左）與王錫爵合影。（作者提供）

我是由張立義介紹，在2007年10月國慶日，在北京王錫爵家見他的。我之識張，又是李敖在2005年4月23日，他70歲生日前兩天，叫我去他家見張的。李的台大中文系教授金嘉錫與張熟，他帶張來見李。李敖想叫我與他合寫張立義的故事，我沒做到，但後來我寫張的文章可沒少，張立義也把我視為他要好的小老弟。

我在2008年1月寫了篇文章，登在《鳳凰週刊》，該刊取題為：「王錫爵與張立義『叛逃』後的故事」。我當時記憶不準，就寫「後因不知是王還是張肚子有問題，排班表亂了，本應是王出勤的任務就由張出。」王錫爵看到了不太高興，說我好像寫他怕死一樣，就要我改。張立義說王太計較了，你寫的並沒那個意思。但我還是立刻叫《鳳凰週刊》改了。王就給了我封信，表示我做得好。

王鍚爵的親筆信。（作者提供）

後來我在2009年因言論被迫害事發生，我又去王的家看他，談甚歡，最後要走時在玄關，他再讚我，但說以後講話還是小心點，我聽了嘻嘻笑。

王錫爵住在朝陽區的一棟好樓裡，房很大，後來張立義、李金鉞等7個幼校同學與妻子到大陸玩，全都住在他家裡。這裡1965年張立義被優待在空軍招待所時，是他帶著陪他的兵士跑步的地方，都還是田園，兵士還要叫他不要跑，因為張體力好。

王鍚爵在北京自宅。（作者提供）

當時在1963年打下來的葉常棣也在另一空軍房舍，但葉、張沒見面，只是空軍情報部的陪同人員葛棣，也成了張的好友，他在張想家，情緒不好時，說了一句：「不只你一個。」張就想可能還有其他活著的人。

1964年7月7日，張立義向35中隊報到，就聽CIA代表中美U-2計畫的人Jim Cunningham在大罵摔杯。他才知道有架飛機沒回來，張想想大陸該已有了地對空飛彈，心裡毛毛的。

李南屏是第三個被擊落，他是從菲律賓飛到漳州被打下來的，大陸空軍檢查機殘骸，發現李南屏死在機艙裡，沒跳傘，座椅下沒彈射炸藥。第二個葉常棣不是彈射，他是飛機被擊中甩出機艙的。第四個張立義才是彈射的。

當時他們不知飛行員是誰，只在飛行員手指上發現一枚金戒指，刻有「葉秋英」的名字。

空軍情報官葛棣拿這戒指給葉常棣看時，他一看就說：「李南屏又來了？」後來悟出不祥，才說：「你們把李南屏也打下來了？」

大陸空軍情報處說：「葉常棣被活捉，給我們反U-2的鬥爭提供了方便，除了電子預警裝備外，還從他的口中，得知有關U-2的大量機密，我們的電子科技人員，很快弄清了『12號系統』的功能，並研究出了以重複頻率的反制方法。即以一個假頻率跟蹤U-2，12號系統沒有反應，等到敵機進入火力網，再以真頻率引導導彈，這時『12號系統』雖有反應，但已不可能逃掉。我們給這個『反制系統』起名為『反電子預警1號』。我們利用這套電子系統，和美國展開了深層次的電子較量，使國民黨空軍『超王牌』飛行員李南屏葬身火海。」（待續）