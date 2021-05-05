近期大陸官方「反壟斷」雷厲風行，矛頭對準多家指標性民企，導致民企群體有不安定感。就此，大陸國家主席習近平日前出面安撫，表明鼓勵、支持民營企業，希望民企「放心大膽」發展；這可說是給民企派發定心丸。惟同樣值得關注的是，當前大陸民營企業的定義過於廣泛，涵括許多帶有公股的企業；至於最需要被照顧的私股「純民營」企業容易邊緣化。相關扶持政策宜分門別類、區別對待，以求精準到位；特別要照顧中小型私企，以培植一群真正的民間企業家，來協助激發社會生產力。

大陸這一波反壟斷行動，截至4月底，官方已重罰阿里巴巴集團182億餘元人民幣，另正在調查騰訊、美團等集團；這些大型民企之先後「中箭」，被頗多民企業者視為政策指標，即認為其是「加強版的國進民退」政策，恐限縮民企經營條件，是個隱憂。而顯為消除這種虞慮，習近平日前在廣西視察時，特地對民企喊話，如上所述。

其實，近年大陸中央政策，係持續力挺民企發展，官方亦從無「國進民退」說法。惟近期反壟斷風潮，仍讓人不禁聯想到孫中山先生的一項民生主義主張，就是「發達國家資本，節制私人資本」。大陸當前是否正在走這種路線，相當耐人尋味。

當前大陸也有私營企業，但政策上並不特別強調私企發展，而是把它歸類到「民營企業」裡面，和各種民企一起發展。換言之，私企不等同於民企；在「民企」這頂大帽子下，另有數量可觀的「公股企業」，資本來自地方政府、地方代管國企或集體企業，因此，民企群體帶有「公私混雜」屬性，保有公家的影響力，這讓大陸中央可以理直氣壯地推動民企發展，只是不允許民企坐大到瓜代央企去主宰國計民生，如這一波反壟斷。

同時應注意到，「民營」也不等同於「民有」。如大陸有一些國有企業，讓私企入股，並委託其經營，而形成「國有民營」模式；這種企業究竟該歸類為國企或民企，實頗有商榷餘地。另外，股票上市公司算不算民營企業，亦值得探討。

總的看來，當前大陸民企是一個「大籮筐」的概念，範圍廣泛，內容多元。即便是官方正式統計，也慣於採取這種「大口徑」尺度。最典型的是，官方統計上的「民間投資」，指的是「國家（以央企為主）投資以外」的所有投資，包括公私股民企投資，乃至地方政府旗下機構的自主性投資，都算在內。如此的統計數據，難免失真；如統計顯示民間投資大增時期，也許市面上感受不到景氣熱絡氣息，因為主力投資可能是公部門的幾個項目，不是社會民間資金的紛紛投入。

擴大化的民企概念，也難免使扶持民企政策失焦。如對民企融資優惠的政策舉措，若總額度有限，個別企業須爭搶，則「公股民企」因有官方背景，比較容易得手。相形之下，私人全資的純民營企業，即可能被冷落，得不到優惠，造成民企群體內的差別待遇現象。

於今之計，大陸政府不妨將扶持民營企業政策作合理分類，以分別適用各種類型的民企；如分別適用地方級國企、集體企業、公股民企、私股民企等，並給予不同程度的扶持。

其中，中小型私股民企理應獲得最大程度的扶持。因為這種企業代表社會基層生產力，而其經營項目也最能貼近廣大民眾的生活；惟其一般欠缺官方背景，容易被優惠政策舉措所忽略，這就需要官方對其作精準的扶持，如銀行體系特別為其撥出優惠貸款額度、財政部門給予較大的減稅降費幅度等。

果能如此，則大陸社會生產力可望進一步激發，民眾生活亦可更加豐富多彩。而中小型私企的順利發展，會催生一群真正的民間企業家，讓大陸國民經濟運行更活潑，也是「公有制主體」的重要補充。

如此特別照顧中小型私企的舉措，亦可適用於在陸中小企業台商，以深化兩岸經濟融合發展。如習近平3月下旬在福建省視察時，要求福建「勇於探索海峽兩岸融合發展新路」；該省承接的這項新任務，其實也可以通過加強照顧中小企業台商來逐步達成，並將加強照顧模式推廣到其他省市。

要言之，陸方有必要想方設法，讓中小企業台商在大陸能普遍存續發展，否則兩岸融合發展的基礎就不牢靠。如同陸方對內扶持民企，若無法特別照顧中小型私企，則其社會效益就會打折扣。這兩者的道理是相似的。

(工商時報)