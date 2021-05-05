藻礁公投推動聯盟再次強調外推方案無法解決大潭海象不佳的問題，且在生態敏感區大規模開發，仍有生態破壞疑慮。（報系資料照）

民進黨非「三接」不可！高舉「台灣價值」雙標慣性，讓人看清民進黨過去只是披著環保的外衣，作為奪取政權的手段而已。

蔡英文之前與環團會談三小時，對於三接與藻礁、替代方案等議題最終仍無共識。蔡英文別真成為藻礁殺手。民進黨老用一套「過去我珍愛藻礁，所以我維護保育藻礁」，最終卻用「我更有資格來毀壞藻礁」的論述洗腦民眾。

民進黨在野時反開發，執政後知道當家不易。可以看見目前行政院三接外推方案一宣布，民進黨側翼全都聞「接」起舞，陷入瘋狂護航。這一如過去的動員模式，不就是想形塑輿論，卻讓所有人清楚看見民進黨為「三接」非建不可的堅持。連過去高舉民主信仰的公投價值，都在藻礁公投壓力下全破功。

這假借環團的外衣，力挺「三接」，對千年珍貴藻礁痛下殺手，面對環團堅持三接不遷址的生態衝擊卻敷衍了事。蔡英文還妄想要護生態又顧能源呢？

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