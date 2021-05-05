國軍官兵爆料，單位伙房向高雄左營副食供應站採購豬排產品，外箱標示台豬、內容物卻標示美豬。國防部、衛福部口徑一致，宣稱標示符合規定。外界憂慮，如此洗產地的做法，萊豬、台豬、毒豬傻傻分不清。

國民黨立委吳斯懷質疑，所謂「國產肉品」，根本是「原料進口」，台灣「分切加工」，就能貼上國產標示，就算「國產」？國防部和衛福部根本就是在玩弄「產地」與「加工地」的文字遊戲。

玩文字遊戲的，也豈止於萊豬美豬變身國產；連一枚魚雷發射管、一艘大型的觀光潛艇都沒做過的台灣，不也說要潛艇國造嗎？自製率55%的勇鷹T5教練機，不也是號稱「國機國造」嗎？美豬變台豬，不過是文字遊戲的另一章！

專家建議，要杜絕弊端，標明產地之外，更要控管源頭。其實，人心齷齪，再怎麼嚴控源頭，也難阻卻黑心人在源頭玩弄文字遊戲，攫取暴利。杜絕萊豬入口，最簡單有效的方式，就是比照中國大陸和其他159個國家，禁止萊豬進口。大陸能，台灣不能？為什麼美國大兵自己不吃萊豬？國軍健康不重要？豈有此理！

禁萊豬，仍可進口不含萊克多巴胺的美豬美牛進口。進口之道，何妨研修碳關稅課徵辦法，對於遠渡重洋來台，碳足跡量極多的美豬美牛，課以重稅，既能遵守自由貿易規範，又能為全球減排減碳，略盡綿薄。

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