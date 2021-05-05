幾經波折和延誤，全球最具聲譽的防衛事務論壇之一、哈利法克斯國際安全論壇（HFX）終於正式宣布，蔡英文總統為2020年「馬侃公共服務領袖獎」得主。

HFX表示，蔡英文得獎的理由是：「她在捍衛人民免受中共侵略的勇氣正是馬侃獎旨在表彰的特質。」

對照上一期英國經濟學人雜誌封面故事指出「台灣是世界上最危險的地方」，HFX頒獎給蔡英文的理由，不免讓人啼笑皆非。

蔡英文捍衛人民免受中共侵略，卻讓台灣成了全球最危險的地方？不是經濟學人在唬弄，就是HFX在扯淡，您選擇相信經濟學人還是HFX？

HFX說「她在捍衛人民免受中共侵略的勇氣…」，彷彿認定中共已經侵略了台灣似的，矛盾的是，台灣與中國大陸的雙邊貿易持續熱絡，單單今年第一季台灣對大陸貿易便享有7600億人民幣的順差，哪有一個國家是這樣英勇捍衛人民免受中共侵略的？

我不知道HFX如何主導「馬侃公共服務領袖獎」?不過，眾所周知，馬侃生前是極少數敢對狂人川普不假辭色的美國政治領袖，馬侃連遺囑都交代不許川普弔唁，可見馬侃是多麼地不屑川普。蔡英文不僅對川普言聽計從，且是台灣川鐵粉的精神領袖。HFX將馬侃公共服務領袖獎頒給蔡英文，馬侃地下有知，不知道要有多恨呢！

或許，頒獎給仇人的追隨者，也是一種高貴的原諒吧？

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