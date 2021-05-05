從一戰成名，不落俗套的「政壇怪咖」，到歲月蹉跎，工於心計的老練政客，台北市長任期已過大半的柯文哲的政治聲望呈現高開低走。從近期一系列民調資料來看，一度大紅大紫的柯P在台灣主要政治人物中落於下風，甚至敬陪末座。當年柯P信誓旦旦改變台灣的政治文化，但縱觀他7年來的從政經歷，柯P還是輸給了口是心非、唯利是圖、虛與委蛇、不擇手段等曾經被他鄙視的醬缸文化。權力的誘惑，人性的扭曲，令人不勝唏噓。

雖然只是地方首長，但台北市長動見觀瞻，口無遮攔的柯文哲一上任就面臨如何認識兩岸關係的重大考驗。在經歷了所謂的「一五共識」與「九二共識」的折衝後，自稱「墨綠」的柯P識時務者為俊傑，接受了「兩岸一家親」的理念，延續了台北-上海「雙城論壇」。尤其在拒絕「九二共識」的民進黨上台後，「雙城論壇」幾乎成為一片黯淡的兩岸關係中唯一的一抹亮色。柯P在處理棘手的兩岸事務中展現出來的理性、務實與靈活，一度讓輿論寄予厚望，被認為是台灣人無色覺醒的重要標誌。

然而，一些媒體剛誇過柯P，就被打了臉。或許是擔心綠營的反彈會影響個人的政治前途，2018年5月柯P居然向反感「兩岸一家親」言論的深綠群眾公開道歉，還說他對大陸表達善意只是為了取悅北京，讓世大運可以順利召開。輿論頓時譁然，柯P支持率暴跌15個百分點。柯P團隊危機處理，一方面澄清不是直接為「兩岸一家親」言論道歉，另一方面在6月底出版的《光榮城市》中義正嚴詞地指出：「攻擊我說兩岸一家親的政治人物，只是凸顯個人的政治意識，奪取個人的政治利益，根本不顧台灣的安危。」

接下來更令輿論瞠目結舌的一幕出現了。柯P為「兩岸一家親」辯護的話音剛落，面對不同意見者的質問，竟然再次見風使舵：「親是嘴巴親而已啦，我每次都說，你喜歡聽什麼，我講什麼給你聽好啦。」在《光榮城市》一書中，柯P曾抱怨「他與台灣政治格格不入，當醫師與市長最大差別是，外科幾乎沒聽過謊話，但在政界很少聽到真話。」柯P實在太謙虛了，他翻雲覆雨、滿口謊言、誠信破產，早就跟台灣的醬缸政治文化水乳交融了。

如果說兩岸關係超越了柯P的職屬，他在處理兩岸事務時多少有點便宜行事，那麼他總該對選他上台的台北市民負點責吧。同樣在《光榮城市》一書中，柯P指出離2018年年底「九合一」選舉至少還有半年時間，「好像已經沒有其他事可以做，每天都在搞選舉，不辦正事。」柯P強調他的態度始終如一，會做好該做的事情。

然而，柯P當選連任沒多久便無心市政，而是一門心思搞選舉。柯P和被他譏諷為「草包」的韓國瑜的唯一區別是他沒有參選2020。但是2019年整整一年柯P都在為自己更上一層樓謀篇布局，無論是拉幫結派組建台灣民眾黨，還是跟郭台銘、王金平眉來眼去，舉手投足之間都是一己一黨之私，心裡哪還有台北市民的福祉？有論者指出柯P只顧布局選戰，施政危機已經浮出水面，包括警政治安、地方創業、文化自製、三橫三縱等政策皆華而不實。

柯P最近一次進入兩岸輿論的視野是挑起台北街道「正名」話題。對於柯P不擇手段搏聲量的操作，對岸的回應相當給力：「希望島內政治人物更多關注島內民眾的民生福祉，少在一些無謂的問題上浪費口舌」。此言得之。

（作者為大陸大學教授）

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