「哥哥爸爸真偉大，名譽照我家，為國去打仗，當兵笑哈哈」這首兒歌從小唱到大，家裡有人當兵是殊榮，全家人打心底裡高興，當然滿嘴的笑哈哈；現在看到有人當兵，旁人仍然還是笑哈哈，不過那是當笑話，有點幸災樂禍，甚或為之不忍。

在綠營政府新課綱的調教下，阿兵哥已不知道為何而戰、為誰而戰，當兵只是盡其義務，趕緊交差了事；志願兵可能一點也不志願，也許是經濟原因、也許是其他因素，總之當兵是件最不得已的事，過去的那種榮譽感在軍人身上一點也嗅不出來。馮世寬在當國防部長時說，「台灣會戰到最後的一兵一卒」，現在聽來格外諷刺。

孰以致之？是誰令軍人的尊嚴降到谷底？是誰讓年輕人不想當兵？是誰讓老百姓如此看不起軍人？保家衛國是軍人的職志，相信每個阿兵哥都有這種信念，但是，現在兩岸明明可以和平共處，國家領導人偏要攪動一池春水、大動干戈，逼迫軍人走向最前線。服從是軍人的天職，但就因為軍人太聽話了，叫他往東不敢往東南東、叫他往西不敢往西北西，因此政府可以毫無忌憚、毫無止境地驅使軍人，叫他們做些職責以外的事情。

看吧！搭橋鋪路可以見到阿兵哥的身影、地震現場可以見到阿兵哥穿梭，職責所在，無可厚非，但颱風過後阿兵哥清垃圾、搬家具還嫌慢；鬧雞瘟、搬死豬也要支使阿兵哥；公家機構文職人員也要找義務役，民間管道哪裡去了？

為民服務，救災救難，阿兵哥沒有怨言，原以為如此的付出會得到合理的對待，並不！香蕉、鳳梨賣不出去，阿兵哥天天水果大餐；高麗菜產量過剩，阿兵哥吃到面有菜色；可以啦！也算為民服務，但是，美豬進口賣不出去，老百姓不愛吃，都又堆到阿兵哥面前，叫阿兵哥消化，就有點超過了，不，是太超過了！

以前受訓時長官訓誡：「合理的命令是訓練，不合理的命令是磨練」，長官叫他們吃美國豬肉，這到底是訓練還是磨練呢？殺敵報國，中心思想明確，拋頭顱、灑熱血沒二話可說。雖然陸勤部發新聞稿指出，3月抽樣的檢驗結果是「未檢出」含萊劑，但是誰相信呢？其他月份的呢？萊豬肉人人畏懼，只為滿足美國人的需求，就要軍人擔負健康的危險，長官的目的何在？仗還沒打呢，就把身體搞壞了，要不，長官吃不吃？三軍統帥吃不吃？蔡總統不是自承是國軍的靠山嗎？

是不是軍人不會抗拒，所以任何推動不了的政策都要阿兵哥來承擔？現在AZ疫苗乏人問津，眼看就要過期，政府會不會又把念頭動到阿兵哥頭上？

任何國家都對軍人十分尊崇，尤其是美國，除了地位跟待遇高、受社會尊敬外，重點是軍人福利也很優渥，即便上戰場的機率大，也是「當兵笑哈哈」。現在美國大兵都不吃的豬肉傾銷來台，叫台灣阿兵哥概括承受，也只能自嘲是「當兵苦哈哈」了！

（作者為資深媒體人）