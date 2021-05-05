台灣政治風氣的敗壞，始作俑者非李登輝莫屬，蔡英文有以繼之。在兩蔣當政期間，儘管因政治、軍事的局勢，多少有些不符民主的嚴格管控及箝制，但在政商關係的釐劃上，卻是一絲不茍的，尤其是蔣經國在位期間，富商巨賈，大可經由合法管道大賺其錢，但如果想夤緣步入政壇，憑藉雄厚的財力影響政策的制訂，那是門都沒有的。蔣經國亦不乏「民間友人」，但都是屬於升斗小民之類，絕無與商人掛鉤，甚且把酒言歡的情事發生。政商兩者各自努力，雖非壁壘分明，卻也嚴別涇渭。

李登輝履任之初，局勢未穩，朝中亦多有掣肘，急欲尋求奧援，以資抗衡，故大量援引富商巨賈參與政事，政商相互攀援，而時值台灣經濟起飛，問題未彰，卻也造成一時榮景。

商人與政，其目的自是在藉政策制訂之便，圖利自家，而競爭劇烈，難免採取非常、獨斷的手段，以鞏固自己的利益，尤其是公共工程、土地變更，尤為利藪，更是明爭暗搶，無所不用其極。而黑道人士，原為馬前之卒，後乃趁勢茁壯，假借雄厚的商業資本，化黑為白，索性直接介入政壇，以合法掩護非法，遂隱然形成「黑白共治」的局面。

商人圖利，諸所追求，皆以利為主；而黑道營生，除唯利是圖之外，唯懼法律制裁，黑商勾結，不僅可以財源滾滾，更可藉從政之便，作壟斷之舉，政商黑三者，盤根錯節，放眼台灣政壇，幾乎難以分辨，政治人物雖云身家可能清清白白，然枝連蔓延，瓜抄藤牽，所交所遊，鮮少能夠清者自清、濁者自濁的。上焉者或點頭之交，中焉者或宴筵相歡，下焉者則沆瀣一氣、各取所需，黑白相濟，互蒙其利，台灣的政治風氣，遂每況而愈下，幾成無可救藥之沉痾。

此絕非為單一政黨的問題，而是普遍現象。民主選舉，財富優先，而地方上的黑道勢力，於此便可有大肆騰挪的空間。角頭漂白，躍身成為政客，隱然操縱了政壇，此謂之「黑道治國」。而從政的黑道，假借政治之力，擇人而噬，治安機關受其掣肘，又投鼠而忌器，遂乃猖獗到蔑視警察、目無法紀的地步。

民進黨的崛起，頗假借於黑道的手段，「暴力小英」之說，雖可能過分渲染，但人所共知，亦非無由而致。民進黨自蔡英文上任以來，以身作則，任人唯親、朋分利益；縱容地方招攬有黑道背景人士入黨，則一如梁山泊之招兵買馬；而一干與黑道夙有淵源者，則夤緣僭入高層，更是似梁山泊之分排座次；尤其可駭異者，囉卒遍布、探哨屢出，更採取宛如黑道威逼恐嚇的手段，罵詈叫囂，網軍出征，寸草難生。通國上下，儼若水寇強徒。此不僅是假黑道以治國，分明就是「以身作賊」，行同盜匪。

近日以來，民進黨紕漏百出，警紀蕩然、黑道囂張，視平民百姓如無物；而蔡英文不感羞愧，疼惜者唯在其豢養之家犬「樂樂」，本末倒置，實該下詔罪己。蔡英文日昨下令落實排黑條款，民進黨倘不如此，何由以鞏固政權？可憐者，唯在台灣善良的老百姓，不是為其甘言美詞所蠱惑，盲從瞎附；就是敢怒不敢言，道路以目。美麗的寶島，為「黑金」所染，又何時方能還其真面目呢？

（作者為大學退休教授）