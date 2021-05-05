在全民都已驚覺華航諾富特事態的嚴重，社區感染爆發已經迫在眉睫之際，剛從勝利的美夢中驚醒的中央流行疫情指揮中心，別再只會跑到周阿姨家去抱怨「這不是我的錯」。民眾不會太關注諾富特以前如何，現在全民期望的是指揮中心能夠拿出辦法度過難關，也希望指揮打仗時能多穿幾套盔甲，到處取暖是沒法打仗的。

處理社區感染爆發一定要制敵機先，在事件不幸剛出來之時就要動作，晚了真的就如蘇貞昌院長所言連神仙都救不了。

社區的病例都是屬於有症狀或有症狀前期的感染者，病毒非常活躍，甚至症狀前期的病毒活動度還高於有症狀期。明顯有別於這一年台灣遇到被居家檢疫關了14天禁閉的病例，病毒在並非有效的自然抗體壓制下，即使核酸陰陰陽陽很長一段時間，一隻病毒都散不出去。社區病例就像部桃案838與諾富特，可是能一柱擎天的。

碰到社區病例，指揮中心以前的「刻花」功夫只在初期管用，一旦多頭散開，病例會像孫悟空一樣一個個從石縫裡蹦出來。在諾富特的案例中，不就是一大堆不在密接匡列範圍內冒出來的病例？因為僅用密接無法框住社區病毒，公布的病例都在外轉了好幾天。這種剝洋蔥式的匡列、匡列後還要有症狀才篩查，會淪為追著病例跑，變成病毒的奴隸，對防疫幫助有限。

現在只要出現一個社區病例，就應該使盡洪荒之力，放眼所及盡收眼底，但可別故意近視眼。去年10月，一個江蘇台商回台，居檢中因台灣檢體誤植判陽，當天信息傳回江蘇，人家連夜召回全廠2000名員工，當日採樣完畢，第2天全廠陰性的報告讓台灣顏面掃地。這樣的動員能力，根本是台灣的「阿基里斯腱」，也是讓人想不透為何一直沒法跨過的坎。

指揮中心在部桃事件的末期，才驚覺非密接與密接一樣有感染風險，刻花找出了密接，很容易漏掉非密接，所以第一次啟用了「清零」這個大陸的作法。也是在部桃事件後，才驚覺桃園本來就有好幾輛採檢貨櫃車在，只是指揮中心視而不見。台灣自己訂了嚴格的採檢規範，綁住自己大量篩查的手腳，就像這次疫苗也是用自創的接種方式自縛手腳，讓老百姓在初期想打也不得其門而入。

大量快速核酸篩查的能力，是未來處置社區感染爆發中與「廣匡列」同等重要的元素，稱為「清零篩查」，為處置社區感染的「哼哈二將」。這兩點台灣都還有優化空間，能否「廣匡列」完全決定於指揮中心的心態能否接受社區感染與放棄「刻花」這項傳統技藝，以戰略凌駕戰術來處置個案。這項達標難度不高。

「清零篩查」的達標也非不可能，因為在部桃就執行過。當初能跨越「仇中」心態，認同大陸創造出來的真理，著實讓人佩服。這一次不知能否再讓國人眼睛一亮？也讓兩岸的春暖花開添點養分吧！

（作者為中華民國防疫學會理事長）