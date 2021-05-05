台灣面臨的武統壓力越來越沉重，國際間對於台海安全釋放的警訊越來越多也越強，但多數台灣同胞仍然處變不驚，繼續活在靜好歲月中，有人甚至以為台灣的危險在於吃太胖，完全不把外來危機當一回事。政媒兩棲的中廣董事長趙少康還說「統一是假議題」，以為台灣人拒絕統一就可安然無事，北京奈台灣何？

台灣獨立確實是假議題，因為現實上沒有實現的可能，但統一不是假議題，因為大勢正往這個方向推進。究實而論，台灣沒有在統獨之間選擇的機會，而只有回答如何面對統一壓力的問題，並且必須體現趨吉避凶之道。

台灣幸也不幸，正好處於中美兩強國際霸權的戰略衝突焦點，對於積極追求「民族偉大復興」的中國而言，台灣是突破美國戰略壓制的標的，也是真正走出第一島鏈必取之地，屬於其核心利益，沒有退讓空間，更沒有商量餘地。如同當年英國首相柴契爾君臨北京談判香港問題，希望最少能以主權換取治權，鄧小平以一句「主權是不能談判的」頂了回去。

中共堅持台灣主權問題不但不容談判，而且不容拖延下去。習近平早就發話「兩岸長期存在的政治分歧問題是影響兩岸關係行穩致遠的總根子，總不能一代一代傳下去。」正為反擊美國遏制而焦頭爛額的北京，對於收拾台灣的緊迫感日益殷切，大陸內部要求武力統一台灣的聲浪急遽升高，中共當局加速實現統一的工作多方推進；不必懷疑，北京統一台灣已經「提上政治日程」。

《富比世》日前報導，美國軍情智庫蘭德公司近期一篇報告中說：「中國持續進行軍隊現代化，而台灣軍力則持續萎縮，再加上美軍是否出兵實現協防承諾的不確定性，使得北京越來越懷疑美方的嚇阻能力。」該報告最後結論是：「我們的總體結論是，（美軍在台海）的嚇阻能力錯綜複雜，但看似正逐漸弱化中。」

中共一旦對於美國嚇阻力量無所畏懼，犯台意志必然油然勃興。台灣民眾多數不覺於此，也無懼於此，主要原因是相信中共不至於出此下策，美國對解放軍犯台也不會坐視不管。當然，對於美國而言，台灣是其亞洲政策的重要棋子，更是遏阻中國突破第一島鏈一大堡壘，美國仍會高度重視台灣的地緣價值，問題只在於是否不惜任何代價捍衛到底。美台戰略專家多認為，中共對台灣是必取，而美國對台灣並無死守決心，甚至沒有不敗的打贏區域戰爭實力。台灣民眾對於這個殘酷的現實如果仍然昧情且理盲，則萬一大禍臨頭，除了怨天怪人，是否也該自責呢？

台灣不能淪於專制政權之手，當下必須拋開幻想，堅決迎戰，斷除一切苟且偷安的行為模式，拋棄一切投機取巧的不負責任舉止。蔡英文總統不要繼續在親美反中道路上高歌凱進，賴清德副總統不要再恣意宣揚台獨務實工作，蘇貞昌院長不要寄望掃把能挽救台灣命運，趙少康等志在大位者不要再噴灑取悅民眾的甜言蜜語，辜寬敏等台獨大老必須登高鼓動青年從軍保台的熱潮，呂秋遠律師少吃美食多喚起民眾吃苦耐戰的精神意志。天佑台灣！