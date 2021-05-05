1995年許信良寫了《新興民族》一書，當時許多朋友認為這只是獨派的一種想像，以漢文化在台灣的根深柢固，台灣社會又如何能成為一個所謂的新興民族，但曾幾何時，這些朋友現在一提到近年台灣的「去中國化」，就憂心忡忡，咸認如此下去，許信良的想像或成可能。

的確，這幾年的「去中國化」令人心驚，從商周到隋唐，歷史課本可以用4頁精簡帶過；雖美其名曰略古詳今，但中國文明定型就在周代，秦統一天下在政治史、文化史的意義尤大，漢朝是如今漢人所以稱為漢人的原因，而春秋百家爭鳴，正如希臘的諸哲競秀，後世從哲思到行為都奠基於此，很難想像西方的歷史課本會以4頁就「打發」掉希臘！

會如此，當然是有人想盡快徹底拔除台灣人身上的中國因子，然而，講的是中文，就算台語，也是漢語的一支，姓的是中國姓，拜的是中國神，親屬結構、社會組織、思維特徵，多是受中國文化影響，又如何能徹底拔除？

拔除不可能，換來的卻是抹掉古典之後的台灣。古典是歷史的縱深、文化的積澱，缺此，社會就短淺，國族認同也將經不起考驗，文化更不可能長遠發展。

說國族認同經不起考驗，是因這種台灣認同多以「俯視中國」為前提，一旦哪天發覺不然，認同就將崩頹。國族認同須有它的文化基礎，有此，就算國難，亦必親赴，無此，則多利益之結合。「去中國化」後的台灣，能留下多少文化基礎可讓大家共患難，正令人懷疑。

說不可能長遠發展，就以台灣人「仰視」的日本為例，日本動漫能領先全球，就與日本密宗的「變身」思想有關。去掉核心的古典，台灣文化多的就是標籤式的自嗨、淺碟式的消費，很難令人相信能走多遠。

去中國，就是去古典，沒古典，「皮之不存，毛將安附」，如何能有堅實的未來。原來官方教育的重要目的之一，就在讓核心的古典傳承下去，在台灣，官方卻領先去古典，能不令人心驚！

好在，台灣的民間社會也不完全坐以待斃，最近一群有心人就以自己的力量做了民間的「古典自救」。它是由長年推動「漢字文化」的漢光文教基金會贊助，「一爐香文化事業」策畫製作，共同推出的《理想的讀本》。國文部分已編四冊，歷史首冊最近也將完成。

《理想的讀本》國文本的選文判準，是以歷年來高中的國文教學為基礎，延伸改進，每冊選讀15篇選文，包括固定比例的文言文與古典詩詞，近現代創作或翻譯的白話文與現代詩歌，希望藉由這些作品，詮釋文字之用、文學之美、文化之豐，讓古典與當代成為不中斷的連續體。

以第二冊為例，古典部分有莊子的哲思；孔孟的雋語；左傳、顧炎武、諸葛亮的策論；李白、李清照等的詩詞6首；柳宗元、唐代傳奇的古文。當代則選了紀弦、商禽等的新詩3首；西西、鍾芳玲、黃春明的散文與小說；世界文學有維吉尼亞．吳爾芙與海明威的作品。範圍及於古典與當代，具體反映了對學子國文涵養的整體想定。但涵蓋面雖廣，每篇卻都具備觸動學子心靈的能量，讀來也就興味盎然。

中國文明「文史哲一家」，國文課其實也在涵養學子的史識與哲思，同樣，歷史的敘述也必然觸及文藝的掌握與思想的梳理，這本理想的國文讀本就如此，學子經由不同向度的雕琢，最後乃能成其立體豐富的生命。相信歷史讀本也將如此。

猶有進者，徹底「去中國化」雖不可能成功，但一時的異化也會導致台灣長久的後退，以此，在這關鍵時期，民間能有這樣的「古典自救」，其意義也就不只在國文與歷史的教學而已，它更提示了文化建構及教育導向上民間所能著力之處，有心人從此事正可得到實質的啟發！

（作者為文化學者）