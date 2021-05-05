近日，「黑道之亂」引發民進黨一陣恐慌，人人忙著撇清、自保，但越是切割卻越是漏洞百出。例如曾與趙介佑開心合影的內政部長徐國勇，辯稱這只是身為公眾人物的他與一般選民合照而已，兩人並不認識。

然而，隨後卻有人發現徐國勇手抱趙介佑的幼子一起拍照，甚至他還被人挖出曾與趙介佑之父、前民進黨台北市黨部評召趙映光，以及被指為是天道盟精神領袖的前民進黨台北市黨部主委、現任國策顧問黃承國等外傳的涉黑人士親密共餐，且席間談話似乎與人頭黨員有關，直接打臉徐國勇的「不熟說」。

趙介佑絕非特例。民進黨嘉義市立委王美惠近日積極號召年輕人入黨，在服務處送出上千份的入黨申請書中，遭人爆料名單中竟有所謂的「黑二代」。儘管王美惠斥為抹黑，但卻對爭議名單沒有太多解釋。

此外，民進黨籍雲林縣口湖鄉長林哲凌，涉嫌假藉職務向太陽能光電業者索賄1400多萬元，遭到收押。蔡政府為實踐「2025非核家園」政策，在前瞻計畫中，提出大量預算推動綠能建設，雲林正是重點實施地區。然而地方上許多民眾並不認同，紛紛組成各種自救會進行陳抗，業者土地取得也迭有糾紛，造成投資延宕，林哲凌即表示可以居中調處，並藉機向業者索賄。

又如民進黨團總召柯建銘的次子柯鈞耀，被海關查出是大麻膏郵包的收件人，被移送法辦。台北地檢署卻相信郵包是寄件人送給柯子的「驚喜」，柯鈞耀本身無運毒犯意，所以不起訴。然而柯鈞耀是否涉毒，外界自有公論。

蔡英文執政5年，民進黨不斷爆出染毒、染黑案件，墮落的速度又快又猛，令人瞠目結舌。全員崩壞的民進黨還有救嗎？