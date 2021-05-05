2013年，當時的民進黨主席蘇貞昌說「絕不容許黑道染指民進黨」，因此訂定「更嚴格」的排黑條款；8年過去了，現在民進黨又坦承「排黑條款沒有落實」，又宣示要排黑。「排黑」已成為民進黨的周期性運動。

與幫派結合建立英系

「幫派分子」也是公民，參與政治，不能說有什麼不對。不對的，是幫派分子進入政黨之後的所作所為，是黑道從良，還是以公權力護航非法，獲取黑道利益。

人頭黨員在民進黨由來已久。黨員大戶可以扶植黨職人選，再進而影響提名機制，這也就讓民進黨的政治人物與黨員大戶，成為共生或者上下游的關係。

能夠擔任黨員大戶的選項裡面，「幫派」是最快速而又有效的。2013年媒體報導，為布局民進黨主席選舉，「柯建銘掛名推薦天道盟太陽會成員入黨」，「謝長廷幕僚向四海幫召募3萬名黨員」；四海幫主楊德盷則對媒體坦承：「台中、桃園、新竹、苗栗和台北的幫內大哥，紛紛表示受到當地民進黨工或黨籍民代請託幫忙。」

可見，為求人頭黨員而與幫派合作，這在民進黨內是公開的祕密。人頭黨員就好像軍備競賽，別人做了我不能不做，到最後每個人都成為共犯結構。引起批評後，民進黨訂定「排黑條款」，但排黑條款能不能落實，還是要看地方黨部的態度。因為地方黨部主委也是靠著黨員投票當選的，既是裁判，也是球員，當然會有雙重標準。

近來民進黨嘉義市黨部發函黨中央，指「王美惠立委推薦的黨員有黑道二代」，理由看似冠冕堂皇。但民進黨嘉義市黨部由黃正男家族擔任主委22年，黃正男任上過世由女兒接任，女兒任滿換兒子接手，兒子任滿女兒再回鍋，顯然已經壟斷了當地的黨員結構。

王美惠想要挑戰現任主委，就必須招募支持自己的黨員，但這個招募又要受到現任主委的審核，當然就會非常「嚴格」。

但如果犯錯的黨員，與現任主委是同一個系統，那就另當別論。趙介佑在2016年吸毒開走救護車，已經觸犯民進黨的排黑條款，當時的主委黃承國卻睜一隻眼閉一隻眼，原因就在於，趙家是挺黃承國的。

地方黨部球員兼裁判結構下，任何排黑條款，都只有象徵性意義。排黑條款越嚴格，只是讓現任主委排除對手更方便，對自己卻不會有太大的影響。民進黨這些結構性問題的癥結，老實說，在主席蔡英文身上。蔡英文原本與民進黨素無淵源，2008年臨危受命接任主席，也只是民進黨各派系想要一塊還沒有髒掉的招牌。但隨著民進黨逐漸壯大，蔡英文不滿足於「虛位共主」的漢獻帝地位，想要建立自己的英系，這就必須招募效忠自己的黨員，而不得不與幫派結合。

督促黨改造組織文化

攤開英系名單，南部是幫黑道辦理增加接見的陳明文，北部是出身天道盟的黃承國，這也才讓藍委嘲諷，「英系已經是黑道的形狀」。她的作為正如同李登輝，為對抗非主流而縱容黑金入黨。今年4月，民進黨在蔡英文的強勢主導下，下修黨員投票資格，由原本的入黨滿2年改為1年，這也等於是英系向各派系的開戰宣言。

蔡英文回任黨主席後，大力號召支持者入黨，降調投票的黨齡門檻，這當然對英系有利。前面說過，審核黨員入黨的權力在地方黨部，英系因此在去年12月開了一扇後門，「線上入黨由中央黨部審核」，這樣就讓掌控黨中央的英系也有了「球員兼裁判」的空間。

趙介佑案鬧到這個程度，自然有民進黨其他派系反彈的成分存在，許多事實與資料，不是民進黨內部人士是洩露不出來的。蔡英文想效法李登輝，利用「黑金」鞏固自己在黨內的地位，就算成功，陪葬的也是整個民進黨的公信力，以及自己的歷史定位。

不能說，民進黨的人頭黨員問題是蔡英文或者英系造成的；但蔡英文不思改善，反而有樣學樣，用自己的人頭黨員去與其他派系競爭，這就難辭其咎。

蔡英文終於為黑道入黨道歉，卻把責任推給現有體制與執法環境，假裝看不見民進黨文化對執法環境的腐蝕問題。除非蔡總統「下詔罪己」，並督促民進黨改造組織文化，否則政黑掛鉤醜聞還會持續引爆，那麼，選民背棄民進黨就是必然。