位於苗栗縣的鄭祟和墓為清制官墓，墓前有文武翁仲石像及石獸等。（楊憲州攝）

中國歷代尊孔敬賢，對於先人、祖宗尤其重視。

先人逝世後以土葬為主，大講厚葬之風。如何看墳地風水？何時進祖墳？進到哪一個位置？……歷代王朝的皇帝在登基大典之後便開始安排自己的陵墓，看風水、選地、找墓室、動工建造等，這些事往往在生前就已安排妥當，歷代皆然。

中國古代的陵墓建築制度很嚴，《禮記．檀弓》「古者墓而不墳」、「凡墓而無墳謂之墓」，殷王之墓在河南洹水南岸，距小屯六公里，侯家莊西北崗上，自墓室而出有墓道。此外還有殉葬之山墓，有百數上千座。根據《易經》，「古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹」，已經開始修建墳墓。此外，咸陽北面草原上有周文王墓、周康王陵，當時已經開始在墓前安置石羊與石虎，這種制度也傳至後世。

考古人員在發掘、清理商周時期的大墓時發現，那時講究深挖厚葬，除了有大量隨葬品，建造大墓也相當考究，棺、槨之外，還需埋入地下三十公尺以下。到了秦、漢，修建大墓更為盛行，秦始皇陵位於驪山，十分龐大。

漢代開始在墓的封土上蓋建築，墳前築有石室做為享堂（四壁刻有生死故事圖）。《西京雜記》記載，西漢廣川王發掘晉靈公之墳，墳前有男女石人四十多個，說明石象生最遲自漢代已有。

西漢常造大陵，並在陵之旁側起陵邑。漢陵四面有圍牆，牆中為闕，比如漢武帝茂陵。以山東沂南漢墓為例，陵墓都用大石條建造，墓室整齊，大空間的墓室在中心建立獨柱，斗拱形制十分新穎。石墓門做得更加考究，通常在門扇後部刻有自動戧柱，自然支頂，後人無法再開。

漢代陵墓以覆斗形為主。漢文帝陵、漢武帝陵的規模都相當大，至今猶存。西漢陵墓建在漢長安城北垣上，東漢陵墓均建在洛陽北邙山嶺上。東漢時期的陵墓更加講究，而且相當堅固。造陵位於洛陽北邙山，帝王陵墓亦作正方形，在前門較近處的建築有雙闕，有的做單闕，也有的做子闕。東漢石墓最為發展。

據傳，秦朝時有一位名叫阮翁仲的大力士，身材高大，異於常人，力大無比，攻克匈奴有功。他死後，秦始皇命人特製翁仲銅像立於咸陽宮司馬門外，從此以後，人們便將宮闕或陵墓前的銅人、石人稱為「翁仲」。

陵墓前放置石獸始於漢代的霍去病。霍去病是西漢名將，年少有為，戰功顯著，不幸在二十四歲就去世。為了表彰他，漢武帝將他的墓蓋在自己的陵旁。石匠們參照祁連山的天然石獸，在霍去病墓前刻出了許多生動的石像，狀如祁連山。用石獸裝飾陵前的做法就這樣沿襲了下來。

南北朝時，陵墓最多，南朝陵墓不起墳，用石柱與石獸當標誌。

唐代陵墓均建於唐長安城北，以昭陵、順陵為例，均因山為陵，選址極佳，利用地形興築，十分豪壯。唐太宗和唐高宗的陵墓都在陝西西安北部，依山鑿穴，陵墓石象生成群排列，栩栩如生，使陵墓前氣魄宏壯。

宋代陵墓均埋在河南鞏義市以南的廣大地區，至今每座陵園的石人、石馬、石獸都完整保存。北宋陵墓選址均為依山面向平川，陵體皆做方形，每處陵園四面有牆，四角建有角樓，正中為門闕，正前方排列石象生。雖然整體氣魄沒有唐代陵墓那樣浩大，規制遠遠不如漢、唐壯觀，但是陵墓雕刻十分細緻。

元代皇帝死後，不用棺槨，也無殉葬品，因此後世很難發現元代皇陵。

明代陵墓選址氣勢浩大，在陵墓之處凸起大圓形，以中軸線為對稱軸，在前端中心蓋明樓。石象生體型高大，十分壯麗，是明陵一大特徵。陵園分為三處：起初朱元璋在安徽鳳陽建都，明祖陵建於鳳陽，至今猶存；統一後建都南京，明代孝陵建於南京紫金山下，十分雄壯；朱棣遷都北京後，明代連續有十三個皇帝均葬於北京昌平的天壽山下，共計十三座陵寢，俗稱十三陵。每個陵園都有成組的建築群，陪襯圓丘。

清代滿族統治中國，其東北老家有三大陵，一是北陵，在瀋陽城北渾河之畔；二是東陵，在瀋陽東部；三是舊老陵，這是祖先第一陵，位於遼寧省新賓縣舊老城附近。東北三大陵至今保存完好。清人進關定都北京後，在北京蓋了東西兩大陵，一在河北易縣，稱「清西陵」；二在河北遵化，稱「清東陵」，規模亦甚龐大。

清代陵園的規制基本上仿照明代。例如，昭陵為清太宗皇太極及其皇后的永眠之地，陵園為長方形，中軸線上有山門、隆恩門、隆恩殿、大明樓、月牙城，此外有角樓配殿、華表、九龍臺等，陵前有石像六對，正南為牌坊，前後山門，山後亦有牌坊，陵之最後為隆業山。整體特色是：以中軸線對稱，主要建築在正中；角樓制度為方形，北部依山為隆業山；甬道極長，寶城模仿明代宮殿；殿亭本身屋頂沒有曲線，表現出東北地區的民間風格。（系列完）