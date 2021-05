四. 臺灣研究反應器(TRR)事件及後續發展 (1977-1978)

檔案 15

──State Department telegram 053088 to U.S. Embassy Taiwan Repeating U.S. Embassy Japan telegram 3212 to State Department,10 March 1977

這一解密的電報,最初以被刪除的形式被公佈給國家安全檔案館,因為其中一名IAEA官員和一名視察員的姓名被保留。檔案中提到的地方是該機構安全部遠東司司長萊斯利·索恩(Leslie Thorne)和檢查員赫伯特·弗裡圖姆(Herbert Frittum)。他們在東京與ACDA官員約爾格·門澤爾(Joerg Menzel)會面時,索恩(Leslie Thorne)向門澤爾講述了他訪問臺灣研究反應器(TRR)和檢查員弗裡圖姆(Herbert Frittum)在燃料處發現一個未載明的出口水池的情況。這一發現使人對IAEA保安監督的有效性提出了疑問,但IAEA視察員認為,這一問題比保安監督本身的任何問題更多地反映出「中華民國缺乏合作」。

電報中無法解釋的一個問題是「特殊燃料棒」的存在,根據奧爾布賴特-斯特裡克納(Albright-Strickner)的說法,美國小組也注意到這一點。它們可便於切割,以利更容易地在冷卻池中切割,再進行後續再處理。出口水池的發現使對用過燃料可能轉用於再處理產生了疑問,因為「有9根燃料棒的照射和移轉尚未向IAEA申報」。這些發現和差異很快導致美國迫使臺灣暫時關閉TRR,並要求限制燃料循環研發工作。

檔案 16

──State Department telegram 030046 to U.S. Delegation repeating U.S. Mission IAEA telegram 2395 to State Department, 28 March 1977

美國駐IAEA代表團團長蓋倫·斯通(Galen Stone)報告了他與IAEA總幹事西格瓦德·埃克倫德(Sigvard Eklund)討論TRR問題的問題。斯通主要希望埃克倫德保證,如果該機構對臺灣採取任何行動,「他會提前通知我」。斯通提到,IAEA的檢查員和美國小組在1月初訪問臺灣時,或多或少同時發現了無人看守的出口水池的問題。為了「對所發生的事情」進行全面分析,美國派遣了一名代表前往維也納,與IAEA的核子保防監督官員商討合作。

檔案 17

──State Department telegram 030080 to U.S. Delegation repeating U.S. Mission IAEA telegram 2402 to State Department, 29 March 1977

在加倫·斯通(Galen Stone)與埃克倫德(Eklund)舉行私人會議(見上文)後,IAEA負責核子保安的副總幹事魯道夫·羅梅奇(Rudolph Rometsch)與約爾格·門澤爾(Joerg Menzel)也私下會晤,討論該機構在TRR的保防措施。羅梅奇證實,臺灣沒有在提交IAEA的設計資料中包括出口水池,但「沒有解釋IAEA為何不知道該水池」(暗示在1976年視察期間應注意到該水池)。羅梅奇在90分鐘的談話中,根本不對IAEA以前的核子保防監督效力發表評論。然而,他確實注意到,特殊燃料棒將保防措施置於TRR和現已失效的再處理實驗室的新重點。這意味著,燃料棒可能被切成足夠小的碎片,已在再處理實驗室進行處理,該實驗室顯然是在美國的壓力下關閉的。(註說:錢積彭所長請陳勝朗閱讀美方致函原子能委員會鄭秘書長警告信函,一週後陳員接到命令拆除該實驗室設備)。

斯通(Stone)報告指出,羅梅奇(Rometsch)似乎不知道IAEA的萊斯利·索恩(Leslie Thorne)注意到燃料棒數量的差異。此外,羅梅奇沒有證實索恩的說法,即IAEA已批准將用過燃料轉移到乾式貯儲場,但事實上,這情況將會在未來幾個月內發生。

檔案 18

──Global Issues [National Security Council Staff] to Zbigniew Brzezinski, "Evening Report, 21 August 1978

根據美國國務院的INR報告,1978年中期,一個美國七人小組正在對台灣核設施進行後續訪問,一秘密消息來源告訴美國政府,臺灣隱瞞了重水生產設備,在臺灣南部藏匿了。而訪問小組行程上被安排聽取無用的簡報和參觀臺灣北部各種設施備。國家安全委員會全球問題的工作人員負責編寫報告給國家安全顧問茲比格涅夫·布熱津斯基(Zbigniew Brzezinski),根據該報告,INR報告「沒有提到最近<中美民用核能合作協議>約定 (US-ROC nuclear agreement)明確禁止重水生產」。雖然實際協定仍然是保密的(註說:美國AIT致函鄭振華秘書長,提出對我國核能電廠燃料之供應、科技、經濟及其他合作等事項為要脅,逼迫我接受有關要求,期更限制我國在核能方面之能力。其後在協議書中對我國在核能研究上提出:1.我國現有或今後可能取得或建造之全部核子原料、器材及設備,除全部納入國際原子能總署(IAEA)之保防視查外,並依據所謂<中美民用核能合作協議>約定,全部核子原料、器材及設備視同係由美國供應。按其本意亦即指美國有權視察非由美供應之物料與設備,並於必要時可將其移轉或拆除運至美國,2.我國現有及將來所有在反應器產生之乏燃料,須獲美國之同意始能處理,3.我國應停止有關核燃料再處理、鈽及鈾─233之分離及處理、鈾濃縮及重水生產等發展工作,4.我國現有購自歐洲及美國之鈽全部運交美國,由美方作適當之補償,5.我國今後將與美國磋商,以避免從事發展核爆能力之任何計畫或活動,6.在我國核能研究計畫未獲美國同意以前,停止桃園計畫研究用反應器(簡稱TRR)之運轉。)但其中的實質內容可以在各種記錄中找到,包括1977年12月電報中討論的禁令。

檔案 19

──U.S. Embassy Taiwan telegram 06279 to State Department, 14 Sept. 1978

在美國國務卿范斯(Vance)於9月8日致函蔣經國總統提出關於核研究的一封信(仍屬機密)(註說:原檔報告中指出信函是由駐台大使安克治(Leaonard Unger)時面呈,蔣經國總統回應說:「我國政府沒有從事核濃縮、再處理或重水生產等敏感領域的任何研究工作」。在美國官員探測到的可疑臺灣核研究活動之一是分離鈾同位素的鐳射同位素計畫,蔣總統明確否認臺灣對鐳射研究的興趣延伸到同位素分離,並更廣泛地否認「任何發展核武器或核裝置的意圖」。蔣總統可能不知道美國已經發現了生產重水的技術(見上文18號檔)。

檔案 20

──U.S. Embassy Taiwan telegram 06351 to State Department, 18 Sept. 1978

在蔣經國總統建議美國派遣美國科學家參與臺灣的核研發之後,安克治(Leaonard Unger)大使指出,一個重要的觀點是「消除美國對研究活動方向的擔憂」。不能肯定蔣總統是否作出了發展武器能力的「基本決定」,儘管他保證不會這樣做,但「如果中華民國朝這個方向走,他們將不得不以一切代價向我們隱瞞他們的努力」。雖然美國科學家的參與存在不會「絕對排除中華民國實現核武器能力的秘密努力」,但如果其中少數人能夠進入關鍵的核機構,那將加大這項工作的難度。

檔案 21

──State Department telegram 249943 to U.S. Embassy Taiwan,2 Oct.1978

國務院接受了安克治大使的想法,準備了一份關於美國科學家訪問問題的「非正式文件」,以便向中華民國領導人提出。而美國沒有派出任何科學家永久性駐台的想法,但相信,他們的存在將有助於澄清「任何誤解」,對臺灣的核研發,並給我們一些優勢使任何中華民國的努力從事與武器有關的核活動,也將有助於我們全面密切監測中華民國在核領域的活動。10月5日,一名使館官員出示了該非正式文件,但臺灣當局的任何後續行動仍不得而知。他們可能認為缺點大於任何好處。(註說:美國製作一份表格要求核研所化工組等單位填寫所有核研發計畫的目的、經費、主持人、參與人員、需要設備等資料,其後並邀請各主持人面詢) 。(待續)