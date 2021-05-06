2018年寒假，我第一次參加由兩岸人民交流服務協會所辦的廣西行程。這也是我第一次去大陸呢。但說實在的，大陸起初在我的心中是負評多到不行的地方，像是環境髒，人不守秩序，科技落後……等，因此我只是抱著能出國的心態來這趟行程，但到了當地才一一的被眼前的實物所打臉。

第一天雖然沒行程，但我在第一天就體會到大陸當地對我們的熱心，根本是當作貴賓在招待呢。下飛機後不僅有麵包和水果當消夜，甚至還帶我們去吃當天的特產，桂林米粉。其特色就是乾吃，不像台灣都是加湯一起吃，他是先吃乾最後單喝湯，非常特別也非常好吃。

之後的幾天都是參觀大陸壯麗的景觀還有他們各地的規劃館。大陸的景色從以前就很著名了，雖然親眼看到那些鬼斧神工的景物真的很壯麗，但還在可理解的範圍內。但在科技方面就真的蠻令人吃驚的，像是我們坐的中國鐵路，超級新也超級快，速度可能還超越我們台灣的高鐵呢。

還有他們的夜市完勝我們台灣，不單只是路寬廣，店的總類也玲郎滿目，不像台灣夜市非常單調，而且夜市附近還有百貨公司，超高級的，所以別再相信台灣的夜市最好這種話了。

再來我們去的省市都有規劃區，展現出從古至今的都市變化，甚至還有詳細描述未來的發展，完完全全輾壓台灣，台灣根本只注重政治，我從沒見過台灣有這類型的規劃館。

而且令我印象最深的不是眼前的科技，而是他們的一句話「我們用五年的時間就能超越台灣五十年」這句話非常刺耳，但不得不承認眼前的事實，如果台灣人持續擁有大陸「很落後」這錯誤的觀念，那未來的台灣想必非常危險，不僅人才外流造成科技更加落後，原本最引以為傲的醫學也很有可能被超前，等到這危機發生再後悔已經來不及了。所以我非常感謝有這趟受益良多的旅程，讓我大開眼界，受益良多，當然我也會盡我所能多加推廣這類型的行程，好讓在台學生能警惕警惕。（陳炳源）

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供

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