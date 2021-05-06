夏威夷當地時間4月31日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）用美國印太司令官交接典禮，發表了一場國防政策演說。

大多台媒引用外電，以「下一場大戰將大不一樣」為標題，也有少數台媒參照美國國防部發佈的新聞稿，強調美軍欲以「整合性嚇阻」（integrated deterrence）警告敵人，若是挑起衝突將是很愚蠢的行為。

但是，下一場大戰因為什麼理由會不一樣、又有何不同呢？

夏威夷當地報紙的報導重點，提供了一個找到答案的線索：美國國防面臨興起中的網路（cyber）與太空（space）威脅、以及更大戰爭的可能未來之時，必需發展新視野（new vision）。

奧斯汀點明了美國國防面臨的威脅，來自兩個領域：網路與太空，新視野只是表示他看到了不同。此外，奧斯汀強調美軍必需擁有最佳的武器系統與最新的技術（technologies），才能讓敵方（adversaries）三思。哪些技術呢？他舉了3個例子：人工智慧、量子計算（quantum computing）、與邊緣計算（edge computing）。

人工智慧（AI）是基礎科學，發展成技術，應用極廣，民用自駕車與軍用無人戰鬥機都需要它。邊緣計算的「邊緣」是相對於雲端（cloud）的概念，簡而言之，就是不要把整個系統最邊緣－即最接近終端的設備－蒐集來的大量資料（big data），都上傳回雲端去計算，再把決策結果下載到終端設備去執行。

譬如，自駕車「看到」前方有一個小孩追趕一隻狗衝上馬路了！車上的人工智慧晶片，不等狀況回傳到雲端，自行計算後做出應該閃躲、煞車或閃不開而必需撞狗或撞人的選擇。

同樣邏輯：已經飛臨敵方空域的無人飛機、導彈，或無人潛艇，也都可以在狀況出現的毫秒之間，自行計算如何應付瞬息萬變的戰況，譬如，預定攻擊目標旁邊出現了大量平民，還要不要發動攻擊？而不是呆呆的什麼資料都傳回雲端的總部處理，再決定自己的下一步要如何。

這些動作，都需要高速耐操的晶片來執行，這也是台積電以晶片製造廠的身分，為何會受到美國「關注」的緣故。美國自己很會設計晶片，但設計完成了，造不出來也沒用。而世界上10奈米以下的先進製程晶片產量，高達92％都出自台積電。

己方造不出來就罷了，若被敵方造出來就完了。誰是敵方？

奧斯汀沒有提到假想敵是誰，有媒體特別把正在進行軍事現代化的中共解放軍提出來討論一番，但是奧斯汀「敵方」一詞英文用的是多數，可見，已經登月及擁有東風17的中國當然是敵方，在網路攻擊及高超音速飛彈有獨到成果的俄羅斯，也是美軍戒備的對象。

所以，提到AI與edge computing，都很合理直觀，單獨點名量子運算就有點令觀察美、中科技戰的我們有些驚訝了。

量子理論跟AI一樣也是一種基礎科學，可以有很多很多應用，目前用在通訊，中國的專利數量領先，用在計算，美國的專利數量較多。但是這幾年美國與中國宣稱的量子計算突破，都是為解決特定問題設計的量子「設備」，要發展出通用的量子「計算機」，解決一般性的問題，譬如天氣預測，一般預估還要5～10年、甚至更久。

現在，原來還有點虛幻的新技術，竟然白紙黑字出現在美國國防部長正式的新聞稿中，讓我們聯想到兩次世界大戰時各參戰國戮力開發新武器，與冷戰時的美蘇太空競爭，都推動科技快速發展的歷史。難道，大國之間的軍備競賽又再度展開了嗎？

（本文作者為資深媒體人）

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